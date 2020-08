Continuano incessantemente le ricerche del piccolo Gioele nel messinese

Continuano incessantemente le ricerche del piccolo Gioele, scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre, Viviana Parisi. Il cadavere della donna è stato ritrovato nei boschi attorno a Caronia, in provincia di Messina, ma del bambino di 4 anni ancora non vi è traccia. Gli ultimi aggiornamenti dei Vigili del Fuoco.

Tutto è iniziato nella tarda mattinata dello scorso 3 agosto, giorno in cui Viviana Parisi sarebbe stata vista allontanarsi dal luogo dell’incidente in cui era stata coinvolta, insieme al figlio Gioele, di 4 anni. Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Il corpo senza vita della donna è poi stato ritrovato venerdì 8 agosto. Gioele non è stato ancora ritrovato e da oltre una settimana i Vigili del Fuoco proseguono nelle ricerche tra il punto di ultimo avvistamento e il punto di ritrovamento della donna.

Il nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco sta operando facendo ricerche con i propri cani molecolari, animali addestrati a fiutare anche le più piccole particelle di odori. Ma in campo sono stati messi anche operatori SAPR (droni) e le squadre TAS VF (topografia applicata al soccorso), congiuntamente con altre squadre (volontari, rangers, ucis, ecc) coordinate da esperti TAS 2 (VF).

