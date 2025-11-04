“Confronti”: alla Trattoria del Marinaio la Lady Chef Carlotta Andreacchio cucinerà in modalità “cooking show”

Un evento senza precedenti, dove ogni piatto del menu viene presentato e preparato dal vivo, in stile “cooking show”. Alla Trattoria del Marinaio di Galati Marina (nella zona sud di Messina) arriva “Confronti”. La Lady Chef Carlotta Andreacchio sarà protagonista di un’esperienza culinaria che va oltre la semplice cena: un momento da vivere, un viaggio nel gusto che racconta la genuinità dei prodotti e delle tradizioni.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 10 novembre alle ore 20.30 mentre il secondo è fissato per mercoledì 3 dicembre, con un nuovo menù e sempre a cena.

«Si tratta dell’unico evento di questo genere mai organizzato nella città di Messina e probabilmente in tutta la Sicilia» – spiega Carlotta Andreacchio, patron de La Trattoria del Marinaio, delegata provinciale dell’Associazione Lady Chef e tesoriera dell’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina.

«Confronti nasce dal desiderio di creare una connessione reale con chi siede a tavola. In cucina spesso restiamo nascosti, lontani dagli sguardi, – aggiunge la chef – ma questa volta ho voluto abbattere quella distanza. Desidero che il cliente mi veda lavorare, che osservi come nasce un piatto, come la materia prima prende forma e si trasforma in emozione».

Molto ricco il menù della prima serata che prevede l’entrèe “Piccoli Origini”, un antipasto freddo “Luce d’Agrumi”, un antipasto caldo “Il Pane e il Mare”, un primo piatto “Bosco e Mare”, un secondo “Il Cuore del Calamaro”, per finire con il dessert “Dolce Contrasto”. Il valore aggiunto, come sempre, sarà la scelta del pescato e di ingredienti di altissima qualità e di prossimità, e, in particolare, di tanti Presìdi Slow Food come il Maiorchino, l’aglio rosso di Nubia, il miele di timo ibleo, la cipolla di Giarratana, la pasta reale di Tortorici.

«Voglio cucinare e vivere le loro reazioni, – spiega la Andreacchio – cogliere quello scambio immediato che raramente riusciamo a percepire. È un dialogo reciproco, un confronto silenzioso ma profondo, che dà senso a tutto il nostro lavoro. E farlo insieme alla mia brigata, davanti agli ospiti, rende questo momento ancora più speciale: è un atto di condivisione, di fiducia e di verità, la sintesi più pura di ciò che per me significa cucinare».

La Lady chef sarà accompagnata in questa esperienza dal marito chef Emanuele Palmeri, da Roberto Antonuccio, vincitore della prima edizione del programma TV Messintavola, andato in onda su RTP nella scorsa stagione, e dall’intera brigata della trattoria composta dagli chef Amedeo Iannuzzo, Giovanni Palmeri, Antonino Centorrino, Giuseppe Scalzo e Badry Ahmed Ismaeil.

Confronti sarà un ‘esperienza unica e immersiva, una cena che si fa racconto, dialogo e memoria.

