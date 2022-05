Proposte per i candidati sindaco di Messina? Le raccoglie Confcommercio: come inviarle

Una piattaforma e un hashtag: così Confcommercio Messina vuole dare voce all’imprenditoria messinese in vista delle prossime elezioni amministrative. L’idea è quella di raccogliere delle proposte per la città da inviare ai candidati sindaco e caricare su una piattaforma in rete. Per diffondere il più possibile l’iniziativa, è stato inoltre lanciato l’hashtag #confcommerciopermessina.

«Il tessuto produttivo cittadino – ha detto il presidente di Confcommercio Messina, Carmelo Picciotto – vive oggi un momento di grande crisi. Secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio la provincia di Messina ha una economia asfittica caratterizzata da un continuo calo di fatturato. Un perdurante stato di recessione che parte già dal periodo precovid e che, dopo la pandemia, ha visto triplicare il suo effetto dirompente».

«Oggi – ha aggiunto – il caro bollette e la crescita dei costi delle materie prime, acuita anche dal conflitto in Ucraina, porta gli imprenditori a confrontarsi con nuovi fattori di crisi che in un tessuto economico precario e fortemente terziarizzato come quello di Messina rischiano di produrre effetti devastanti oltre che un ulteriore impoverimento del territorio. Per questo oggi più che mai è necessario fare rete e coinvolgere chi ci amministra in un percorso virtuoso che ponga al centro strategie di sviluppo per il territorio e per le piccole imprese che sono quelle che in questi anni hanno sofferto maggiormente».

Ecco dunque che nasce questa piattaforma, con dieci aree tematiche sviluppate, che saranno:

Sicurezza e salute ;

e ; Fisco ;

; Riqualificazione del centro storico e rigenerazione urbana ;

e ; Formazione e Lavoro ;

e ; Turismo e politiche del mare ;

e ; Commercio e artigianato ;

e ; Mobilità sostenibile e transizione ecologica ;

e ; Lavoro , impresa e ripresa economica ;

, e ; Pari opportunità ;

; Infrastrutture e transizione digitale;

«A questo scopo – conclude Picciotto – abbiamo pensato ad una piattaforma sulla quale far convergere le istanze del mondo produttivo messinese. Istanze che convergeranno in un vero e proprio manifesto politico da presentare ai candidati a sindaco della città alle prossime amministrative. Riteniamo infatti che mai come in questo momento, con i fondi del PNRR in arrivo in città, esistano le condizioni per attuare progetti che difficilmente avrebbero potuto essere realizzati e che potranno davvero cambiare il volto della città, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e sviluppo, connesse ai temi dell’attrattività e della promozione della città e del potenziamento delle infrastrutture immateriali e materiali».

Istanze e proposte dovranno pervenire alla mail carmelopicciottopresidente@gmail.com entro il 22 maggio 2022.

