Concorso Polizia Municipale di Messina: online la graduatoria degli ammessi alla prova finale

Terminata la seconda fase del concorso per 46 agenti di Polizia Municipale a Messina è online la graduatoria degli ammessi alla prova orale. Sui 177 partecipanti al test scritto a passare per poi contendersi i posti disponibili sono stati in 74.

Indetto a fine agosto per assicurare il potenziamento dell’efficacia del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Messina relativamente ai servizi operativi, il concorso servirà a individuare 46 unità da assumere a tempo determinato. Dopo una prima prova pre-selettiva cui hanno preso parte diverse centinaia di candidati, si è svolta una seconda prova, scritta, finalizzata a fare un’ulteriore scrematura tra i candidati. La terza prova, quella orale, si svolgerà prossimamente.

Gli esiti dell’esame scritto sono stati pubblicati sul sito del Comune di Messina.

A questo link è possibile visualizzare la lista dei candidati ammessi alla prova successiva; mentre a questo link è disponibile l’elenco dei non ammessi.

