Concorso Guardia di Finanza 2023: come diventare atleti finanzieri

Se avete sempre sognato di essere come Tania Cagnotto o Antonio Rossi, giusto per citare due campioni olimpici, forse è arrivato il momento giusto per entrare a far parte del Centro Sportivo della Guardia di Finanza: pubblicato, infatti, un nuovo concorso per l’anno 2023, destinato agli atleti.

Vediamo i requisiti e come inoltrare domanda di partecipazione, per chi svolge attività agonistica. La selezione prevede: la valutazione dei titoli; l’accertamento dell’idoneità psico-fisica; l’accertamento dell’idoneità attitudinale. (In foto Luigi Samele: argento agli Europei di Cracovia 2023 con la squadra italiana di sciabola)

Concorso per atleti finanzieri

Al concorso indetto dalla Guardia di Finanza possono partecipare tutti coloro i quali abbiamo i seguenti requisiti:

godano dei diritti civili e politici;

abbiano compiuto 17 anni e non superato il giorno di compimento dei 35, se candidati per le discipline sportive: atletica leggera, skateboarding, judo, karate, nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo in acque libere, tuffi, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, scherma, sci alpino, sci fondo invernale, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, bob, pattinaggio sul ghiaccio velocità pista lunga, short track, ski cross, snowboarding, sci alpinismo, curling, e vela;

e non superato il giorno di compimento dei 35, se candidati per le discipline sportive: atletica leggera, skateboarding, judo, karate, nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo in acque libere, tuffi, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco, scherma, sci alpino, sci fondo invernale, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica, bob, pattinaggio sul ghiaccio velocità pista lunga, short track, ski cross, snowboarding, sci alpinismo, curling, e vela; abbiano compiuto 18 anni e non superato il giorno di compimento dei 26, se candidati per le discipline sportive canoa, canottaggio e canottaggio coastal rowing;

e non superato il giorno di compimento dei 26, se candidati per le discipline sportive canoa, canottaggio e canottaggio coastal rowing; abbiamo, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

alla data di presentazione della domanda, il o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza; siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Come presentare la domanda

La richiesta di ammissione alla selezione deve essere compilata online, entro e non oltre il 31 ottobre 2023, seguendo le istruzioni all’indirizzo della Guardia di Finanza dedicato ai concorsi: sarà necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

A questo link il bando completo.

(21)