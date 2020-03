Concorso di MessinaServizi: chi vincerà la bici elettrica? Tutto pronto per il sorteggio

Ci siamo: a fine marzo verrà sorteggiato il vincitore del concorso lanciato da MessinaServizi Bene Comune per premiare chi fa la raccolta differenziata e conferisce nelle isole ecologiche di Messina. In palio una bici elettrica di ultima generazione con pedalata assistita.

Il concorso è stato lanciato da MessinaServizi lo scorso dicembre: i cittadini che tra il 23 e il 31 dicembre 2019 hanno conferito almeno 20kg di rifiuti presso i centri di raccolta sparsi sul territorio comunale avranno la possibilità di essere sorteggiati e vincere una bici elettrica “E-fold20” marca “Casadei”, del valore di 1.000 euro.

L’iniziativa, presentata dal presidente di MessinaServizi Bene Comune Pippo Lombardo e dai consiglieri del CdA Mariagrazia Interdonato e Lorenzo Grasso, è nata come incentivo per portare gli abitanti di Messina a conferire presso le sei isole ecologiche del Comune entro fine dicembre e aiutare la città a raggiungere gli obiettivi prefissati per l’anno 2019, vale a dire il raggiungimento delle 10mila tonnellate di materiale differenziabile tra cartone, carta, plastica, imballaggi di metallo e vetro.

Nel comunicare il sorteggio ormai prossimo, MessinaServizi Bene Comune ha anche annunciato che, sempre nell’ultima settimana di marzo, il servizio di raccolta differenziata porta a porta raggiungerà nuove zone sia dell’area Nord che dell’area Sud. Maggiori informazioni si avranno non appena sarà definita la nuova graduatoria per l’assunzione di 100 nuovi operatori.

