Concorso Camera dei Deputati: selezioni aperte per 10 elettricisti

La Camera dei Deputati ha indetto un concorso pubblico per la selezione di dieci elettricisti e collaboratori tecnici: le figure verranno inserite nel reparto impianti e interventi elettrici di Montecitorio. Vediamo i requisiti e come candidarsi.

Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni . Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;

. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno; uno dei titoli di istruzione secondaria conseguito in un istituto tecnico o in un istituto professionale . Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è

considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato riconosciuto o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;

o in un . Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato riconosciuto o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

Due le prove previste: scritta e orale. A questo link il bando completo.

Come inoltrare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro e non oltre le 18.00 del 12 ottobre 2023, esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it.

Foto Di Vlad Lesnov, CC BY 3.0, Commons Wikipedia

