Concorso al Comune di Messina: l’elenco degli ammessi alla prova orale per funzionario contabile

È stato pubblicato sul portale online di Palazzo Zanca l’elenco degli ammessi alla prova orale il profilo di funzionario contabile nell’ambito del concorso al Comune di Messina 2023. I posti di lavoro previsti sono 25, mentre a passare sono stati 38 dei partecipanti alla prova scritta. Vediamo l’elenco completo e tutti i link utili.

Prosegue l’iter avviato a gennaio 2023 per l’assunzione di 341 unità di personale a Palazzo Zanca. Dato l’elevato numero di partecipanti al bando di concorso pubblico, oltre 20mila, nei mesi scorsi si sono svolte, da remoto, prima le prove preselettive e poi gli scritti. Adesso, per alcuni dei profili ricercati, stanno per iniziare le prove orali. Ieri, venerdì 18 agosto, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale per il profilo di funzionario contabile. Il documento è disponibile a questo link. Le date per lo svolgimento delle prove orali saranno comunicate nei prossimi giorni (e questo articolo sarà aggiornato di conseguenza).

Intanto, tra il 12 e il 15 settembre 2023 si svolgeranno le prove orali per un altro profilo, quello di funzionario legale. I posti disponibili in questo caso sono 20, i candidati che hanno superato i primi due esami sono 38. Gli altri profili previsti dal concorso al Comune di Messina sono: istruttore contabile, funzionario amministrativo, funzionario tecnico, funzionario di vigilanza, istruttore amministrativo, istruttore tecnico, avvocato.

Per rimanere sempre aggiornati sull’andamento del maxi-concorso al Comune di Messina, maggiori informazioni e tutta la documentazione utile sono disponibili a questo link.

