Concerti estivi, ATM Messina potenzia bus e parcheggi: dove lasciare la macchina

In occasione dei numerosi concerti estivi previsti per questo e per il prossimo fine settimana l’ATM Messina potenzia i propri il servizio di bus, tram e parcheggi, per agevolare gli spostamenti nell’area di piazza Duomo.

In particolare, saranno prolungate le corse del tram e lo shuttle manterrà la frequenza di 15 minuti fino alle 02:00, durante la serata dei concerti estivi a Messina. Inoltre, per permettere il parcheggio delle auto, sono sempre disponibili le aree di sosta gestite da ATM: Cavallotti, Cavalcavia-San Raineri, Villa Dante e i parcheggi di interscambio Bonino – ZIR e Annunziata ed eccezionalmente per le giornate dei concerti, il parcheggio “Fosso” di Via La Farina rimarrà a disposizione dei cittadini h24.

Gli utenti avranno la possibilità di lasciare le auto nei parcheggi di interscambio e in quelli coperti e di raggiungere piazza Duomo con i mezzi pubblici in modo da evitare di congestionare il centro cittadino. Sarà attivo anche il servizio di rimozione forzata per permettere il regolare passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico.

Indicazioni di viaggio:

Per chi arriva con il traghetto Caronte&Tourist a piedi : prendere il tram alla fermata Brasile, direzione sud e scendere alla fermata Municipio per raggiungere poi a piedi Piazza Duomo. Oppure prendere la linea 1 shuttle 100 in direzione sud e scendere nei pressi della piazza.

Oppure è possibile lasciare l’auto al parcheggio Cavallotti, Via Magazzini Generali (zona Stazione Centrale) e prendere il bus 1 Shuttle 100 (fermata Cavallotti), fino a Piazza Duomo.

Per chi arriva con il treno alla stazione ferroviaria o con il traghetto alla stazione marittima: prendere il tram e scendere alla fermata Municipio per raggiungere poi a piedi Piazza Duomo. Oppure potrà servirsi della linea 1 shuttle 100, in direzione nord, e scendere nei pressi della piazza.

Si ricorda che è possibile acquistare il biglietto anche sull’app ATM MovUp.

