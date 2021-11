Come ridurre i rifiuti: Messina aderisce alla Settimana Europea dedicata all’ambiente

È uno dei temi più importanti da affrontare in questo periodo storico: come ridurre i rifiuti e impattare di meno sull’ambiente. Proprio per questo da lunedì 22 a domenica 28 novembre, anche il Comune di Messina aderisce alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SEER). Il programma prevede diversi appuntamenti rivolti proprio alla sensibilizzazione e all’educazione alle buone pratiche per rendere la città più vivibile.

Il calendario messinese della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è stato realizzato dall’Assessorato alle Politiche Ambientali, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Messinaservizi Bene Comune all’interno dell’iniziativa europea “Salta in sella per un mondo con meno rifiuti”. Tra gli incontri anche una passeggiata tra gli alberi della Foresta di Camaro, riqualificata da qualche settimana. Proprio durante questa giornata si parlerà delle 4R: Riuso, Riduco, Recupero e Riciclo.

Come ridurre i rifiuti: le buone pratiche

Bastano poche e buone pratiche da far entrare nella nostra routine quotidiana per ridurre i rifiuti e inquinare di meno. Questo è l’obiettivo della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. La sette giorni coinvolgerà in modo particolare gli studenti delle scuole di Messina per trasmettere loro i concetti di sensibilità ambientale e sviluppo sostenibile del territorio.

«Si ricorda, infatti, che la produzione incessante di rifiuti – ha detto l’Assessore Musolino – continua a essere una delle più grandi minacce che la nostra società e il nostro Pianeta stanno affrontando, pertanto auspico a nome dell’Amministrazione comunale congiuntamente alla Messinaservizi Bene Comune che simili iniziative siano utili a contrastare il fenomeno attraverso una responsabilità da tutti condivisa».

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Si comincia quindi lunedì 22 novembre e si concluderà domenica 28. Diversi gli spunti e i momenti di incontro per comprendere come ridurre i rifiuti. Gli appuntamenti nel dettaglio:

lunedì 22: visita all’impianto di selezione della Frazione Secca in contrada Pace, rivolta ai docenti e gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore

in contrada Pace, rivolta ai docenti e gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore martedì 23: presentazione del progetto “ Adotta il tuo Verde ” rivolto sempre agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore;

” rivolto sempre agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore; mercoledì 24: webinar per gli studenti e il personale scolastico degli Istituti di Istruzione Superiori sulle buone pratiche della raccolta differenziata , a cura di addetti COMIECO ed esperti della Società Messinaservizi Bene Comune;

, a cura di addetti COMIECO ed esperti della Società Messinaservizi Bene Comune; giovedì 25: mostra fotografica per illustrare i Laboratori del Riciclo 2021 ;

; venerdì 26: visita alle quattro Isole Ecologiche Comunali ;

; domenica 28: visita alla Foresta comunale di Camaro, l’agronomo Gaetano Quartarone della Messinaservizi Bene Comune, illustra le tematiche relative alla biodiversità dei Monti Peloritani resi fruibili alla cittadinanza, la sostenibilità ambientale e le buone pratiche ecologiche per il raggiungimento delle 4R: Riuso, Riduco, Recupero e Riciclo.

