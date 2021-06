Colapesce e Dimartino dicono “See” alla Sicilia – VIDEO

Sono lontani i tempi in cui Colapesce s’illuminava e Dimartino malediceva l’autunno, perché adesso i due cantautori siciliani – che a Sanremo si sono presentati insieme con “Musica leggerissima” (ma questo lo sapete già) – stanno facendo il giro delle tv.

Dopo l’esperienza da “blastatori” – per dirla alla Mentana -–all’interno di Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi, i due siciliani sono stati chiamati dalla Regione per promuovere SeeSicily, il progetto rivolto al turismo di prossimità e non solo.

È questa la Sicilia che hai nel cuore? Colapesce e Dimartino per “SeeSicily”

Lo avevamo già anticipato qui che Colapesce e Dimartino, ma anche Eleonora Abbagnato, ballerina e direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, Nicole Grimaudo attrice di origine calatina e Carlotta Ferlito, membro della nazionale italiana di ginnastica artistica, fossero stati chiamati per prestare il loro volto per “SeeSicily – il Buono dell’Isola in Buoni”, affidata all’agenzia Itaca di Milano.

«Siamo molto felici – ha scritto Colapesce sui social – di aver contribuito al progetto SeeSicily per la promozione del turismo dedicato ai luoghi, alla cultura e alle persone della nostra terra. Sono veramente scarso a recitare, mi consola solo che Dimartino sia peggio di me. Vi aspettiamo in Sicilia».

