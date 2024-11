Cirs Messina nel segno della solidarietà: arriva la quarta edizione di “Insieme è più buono”

Presentata questa mattina alla Camera di Commercio di Messina la quarta edizione di “Insieme è più buono”, la campagna natalizia del Cirs Messina che unisce aziende e professionisti della pasticceria e della ristorazione nel segno della solidarietà.

La campagna “Insieme è più buono” è promossa e organizzata dal Cirs che a Messina accoglie e tutela donne e bambini vittime di violenza o in stato di disagio.

Il valore delle politiche sociali

Il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina ha elogiato il lavoro del Cirs Messina e si è detto orgoglioso di ospitare nei locali della Camera di Commercio l’iniziativa. Il presidente ha ricordato l’impegno della CCIAA nel terzo settore e ha dichiarato: «ci sentiamo al nostro posto con questa traiettoria che ha assunto la Camera di Commercio anche con iniziative che portano avanti l’imprenditoria femminile e non solo».

Maria Celeste Celi, presidente del Cirs Messina, ha ringraziato il presidente per aver contestualizzato la presenza del Cirs nei locali della Camera di Commercio e ha sottolineato: «il reinserimento sociale delle donne e gli strumenti che diamo rappresentano un investimento pubblico perché da soggetti passivi diventano soggetti attivi. C’è uno studio promosso da noi con la Facoltà di Economia per dimostrare i numeri che il volontariato, il reinserimento lavorativo e i progetti educativi creano a livello di risanamento del bilancio e dell’amministrazione pubblica».

Cirs Messina: il disagio non è un peso

Anche la segretaria generale Paola Sabella si è detta contenta di ospitare alla Camera di Commercio l’evento di presentazione del Cirs Messina “Insieme è più buono”, col quale l’ente collabora già e come con questa campagna natalizia si rafforzi ancora di più il processo di aggregazione.

«Lavorando insieme con le istituzioni possiamo ottenere risultati strepitosi. Lavorare così tanto nel sociale e dedicarvi a progetti di questa importanza vi fa onore» – ha dichiarato.

Maria Celeste Celi ha sottolineato come i giovani hanno una marcia in più grazie allo studio e alla formazione. I ragazzi che lavorano insieme agli chef nelle cucine fanno squadra e portano l’immagine del Cirs e non solo nel mondo. «Nelle nostre cucine si è creato un circolo che diventa network che, a sua volta, diventa marketing di investimento ed espande il concetto della solidarietà. Il disagio non è un peso se trattato come politica sociale e non come beneficenza. La solidarietà fa bene anzitutto a noi stessi».

Renato Salvadore, direttore Gran Mirci, ha evidenziato l’importanza di fare del bene: «il bene prima ancora di arrivare agli altri arriva a noi stessi. Fare il bene non è un sacrificio, è qualcosa che si regala a sè stessi. Godiamoci il buono che ci lascia col sorriso sulle labbra».

Insieme nel segno della solidarietà

L’iniziativa “Insieme è più buono” unisce nel segno della solidarietà chef, pastry e bakery chef da tutta la Sicilia e l’IIS Antonello. Tutti i partner mettono a disposizione i panettoni di loro produzione a favore dell’iniziativa. Inoltre, i panettoni e altri prodotti dolciari vengono preparati anche dalle donne ospiti delle strutture gestite dal Cirs Messina, nell’ambito di progetti di formazione e inserimento lavorativo a loro destinati. “Insieme è più buono” nasce proprio per implementare le attività legate ai laboratori di cucina, catering e pasticceria, fondamentali per restituire alle donne, con il lavoro, l’autonomia perduta. Tutto il ricavato sarà interamente destinato a queste finalità e rendicontato.

I prodotti donati vengono confezionati nella sede del Cirs nelle iconiche scatole a forma di casa.

Alcune aziende di Messina hanno hanno già prenotato i panettoni da regalare a Natale come:

Comet srl;

Gruppo Caronte & Tourist;

Centro Estetico Il Sole e La Luna;

l’Università telematica Pegaso:

Cooperativa Agricoltori Ionici

Cirs Messina: come prenotare i prodotti

Al Cirs Messina prosegue anche con successo la produzione di panettoni artigianali classici e in vasocottura, novità del 2024, nel laboratorio autorizzato presente nella loro sede, da parte delle ospiti della casa famiglia guidate dal tutor-chef Gianfranco De Salvo.

Da quest’anno, le ragazze nell’ambito di un progetto alla formazione in ambito culinario e dolciario, seguite dalla cuoca Simona Tripodi, hanno realizzato anche altri prodotti. Si tratta di biscotti alle mandorle, i cirsarelli, i cirsuddi e le praline, le ciambelline di pastafrolla, oltre al classico limoncello.

I panettoni e gli altri prodotti possono essere prenotati chiamando il Cirs Casa Famiglia allo 090362235 dal lunedì al venersì dalle 9:00 alle 13:00 o scrivendo a cirscasafamigliamessina@gmail.com.

“Insieme è più buono”: chi ha aderito all’iniziativa

Gli chef che hanno aderito all’iniziativa sono:

Pietro D’Agostino;

Dioniso Randazzo;

Giuseppe Geraci;

pasticceria Ciccio Parisi di Roccalumera;

Nino Ferreri;

Giuseppe Raciti;

Paolo Romeo;

pizza chef Matteo La Spada;

bakery chef Francesco Arena, Natale Laganà e Carmelo Patti;

pastry chef Lillo Freni e Lillo VInci;

azienda doclciaria Orange Moon.

