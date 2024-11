Chocomoments torna a Messina: la festa del cioccolato nella Città dello Stretto dal 7 al 10 novembre

Chocomoments torna a Messina. Dal 7 al 10 novembre, l’isola pedonale di viale San Martino ospiterà la quinta edizione della rassegna dedicata al cioccolato artigianale con tutte le sue attrazioni.

La fabbrica del cioccolato arriva nel centro della Città dello Stretto con Chocomoments Messina, da giovedì 7 sino a domenica 10 novembre. La festa del cioccolato animerà con tutte le sue attrazioni l’isola pedonale di Viale San Martino.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Messina ed è organizzato da Chocomoments, società leader per la diffusione della lavorazione live del cioccolato nelle maggiori piazze italiane, in collaborazione con Radio Zenith e Blue Sea in Sicily e con il supporto dell’Amministrazione comunale, è caratterizzato da un ricco programma di appuntamenti ideati per coinvolgere il pubblico di ogni età.

Golose proposte, show cooking e tanto altro

Il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro hanno dichiarato: «quattro giorni di appuntamenti che comprenderanno, oltre i classici stand, anche laboratori per bambini e adulti e show cooking. I profumi del cioccolato invaderanno la nostra città, accompagnati da animazione per bambini e tante proposte ghiotte

per tutti. Si tratta di un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di cioccolatose proposte. La nostra intenzione nel condividere Chocomoments è sempre quella di creare una forte attrazione che, oltre a consentire alla cittadinanza un viaggio organolettico tra dolcezze, eccellenze e tipicità, è motivo per partecipare ad una kermesse di sano divertimento, musica e intrattenimento ludico-sportivo per valorizzare il territorio dal punto di vista economico e sociale».

Chocomoments Messina: il programma

Chocomoments Messina inizierà giovedì 7 novembre con le proposte della “FABBRICA DI CIOCCOLATO”, contenitore di lezioni, cooking show e degustazioni pensato per permettere al pubblico di assistere direttamente alle varie fasi di lavorazione del cacao e calarsi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale.

Non mancherà, inoltre, la Mostra Mercato del cioccolato artigianale che sarà aperta nei seguenti giorni e ad i seguenti orari:

da giovedì 7 a sabato 9, dalle 10 alle 23.30;

domenica dalle 10 alle 20, in cui sarà possibile acquistare prodotti cioccolatieri di alta qualità.

Da non perdere poi l’irresistibile spettacolo della TAVOLETTA DA GUINNESS dei primati: 15 metri di cioccolato che sarà realizzata sabato 9, alle 18.

Sabato 9 e domenica 10, dalle 10 alle 12, spazio agli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini, partecipando al Corso di lavorazione del cioccolato per principianti. Il corso è a cura dei maestri cioccolatieri ChocoMoments (a pagamento con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: giancarlo.maestrone@gmail.com).

Chocomoments Messina: il programma per i più piccoli

Per i più piccoli, invece, è in programma il laboratorio CHOCOBABY. Qui, sotto l’esperta guida degli artigiani di Chocomoments, i bambini impareranno a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa. Questa opportunità per apprendere giocando, verrà replicata tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30.

A disposizione dei bimbi tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività. I bambini avranno a disposizione grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (a pagamento, non è necessaria la prenotazione).

Non solo cacao, poiché a completare il programma di eventi di Chocomoments Messina tutti i giorni, ci saranno l’intrattenimento musicale e interviste a cura della postazione Radio Zenith Village. In più, ci saranno anche spettacoli di magia e mascotte itinerante. Questi ultimi sono proposti da “Magic lab con la realizzazione bacchetta magica” e “Fashion lab per la creazione Burrocacao”.

Verranno premiati gli atleti dell’associazione sportiva Messina Rugby e della società Team Volley Messina; ed ancora laboratorio jurassico con la realizzazione impronta dinosauro; il gruppo ballo itinerante “Grease” e quello western Mamba dance studio Happy dancing. Nella nella giornata conclusiva di domenica 10, a partire dalle 16.30, un momento dedicato anche agli sposi.

A questo link, Chocomoments Messina 2023.

