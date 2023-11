Chocomoments Messina 2023: al via la festa del cioccolato artigianale. Il programma

Tutto pronto a Messina per Chocomoments 2023. La festa del cioccolato artigianale sta per cominciare nell’isola pedonale di Viale San Martino, dove le ormai tipiche casette del gusto hanno già preso posizione. Scopriamo il programma dell’evento che tra laboratori, cooking show, appuntamenti per bambini e, naturalmente, tantissimo cioccolato, animerà la città dello Stretto dal 9 al 12 novembre 2023.

Oggi, giovedì 9 novembre 2023, si apre la quarta edizione di Chocomoments Messina, la festa del cioccolato artigianale sta per invadere l’isola pedonale di viale San Martino, con i suoi sapori e i profumi del dolce più amato da grandi e piccini. Tra praline, cioccolatini, cioccolato al latte, bianco e fondente, liquori e le classiche tavolette, il villaggio del gusto aprirà le danze a partire dalle ore 10.00 di oggi, mentre per i primi eventi si dovrà aspettare il pomeriggio. A far compagnia ai messinesi, anche l’intrattenimento di Radio Zenith Messina con dirette, interviste e musica.

Chocomoments Messina 2023: orari e programma

Gli stand di Chocomoments saranno aperti nel seguente orario:

giovedì 9 novembre 2023 – dalle ore 10:00 alle ore 23:30;

– dalle ore 10:00 alle ore 23:30; venerdì 10 novembre 2023 – dalle ore 10:00 alle ore 23:30;

– dalle ore 10:00 alle ore 23:30; sabato 11 novembre 2023 – dalle ore 10:00 alle ore 23:30;

– dalle ore 10:00 alle ore 23:30; domenica 12 novembre 2023– dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Di seguito, il programma dei cooking show:

giovedì 9 novembre 2023, alle ore 18:00 – “Come nasce una sacher?”

venerdì 10 novembre 2023, alle ore 18:00 – “Realizzazione della pralina di Messina con un ingrediente tipico della zona”

sabato 11 novembre 2023, alle ore 18:00 – “Realizzazione della tavoletta di cioccolato da record da 15mt

domenica 12 novembre 2023, alle ore 15:00 – “Come nasce una pralina?»

Le lezioni di cioccolato si svolgeranno nei seguenti orari:

Sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Corso di lavorazione del cioccolato per principianti. Il costo è di 30 euro a persona con prenotazione obbligatoria tramite e-mail a giancarlo.maestrone@gmail.com.

Previsto, infine, un laboratorio di cioccolato per i bambini:

tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 – “Choco Baby”, laboratorio dedicato ai bambini per imparare a realizzare cioccolatini. Il costo è di 7 euro a bambino. La durata di 15-20 minuti. Prenotazione non necessaria.

L’evento è organizzato a Messina da Chocomoments con BlueSeainSicily e Radio Zenith Messina.

