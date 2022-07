Chi una spiaggia cerca, una spiaggia trova: la mappa delle spiagge accessibili di Messina

Quante volte, sotto il sole caldo di luglio siamo andati alla ricerca delle spiagge accessibili a Messina, magari che possa ospitare un nostro amico con difficoltà motorie? Ora c’è la soluzione, con una mappa interattiva, che in pochi click permette di conoscere tutte le strutture balneari accessibili.

Il progetto nasce da un’idea dell’organizzazione no-profit “Sicilia turismo per tutti” che, lo scorso 5 luglio, ha presentato al comando della Capitaneria di Porto di Siracusa il progetto “Sicilia e Siracusa, Mare per tutti 2022”, con l’intento di «promuovere un turismo accessibile e un’accoglienza di qualità, attraverso il superamento di tutti quegli ostacoli che impediscono di godere a pieno dell’esperienza turistica e di tutta la bellezza del territorio siciliano».

Cosa dice la mappa? La mappa interattiva, realizzata in collaborazione con Open Data Sicilia ci dice che sull’Isola ci sono 151 (85 private e 66 pubbliche) strutture balneari accessibili con attrezzature a misura di disabili, pedane, scivoli, docce e percorsi dedicati. Un netto incremento (+15%) rispetto ai dati dell’anno precedente (2021).

Tutti devono poter avere accesso alla spiaggia. «Sempre in attuazione di questo progetto, – dice Bernadette Lo Bianco, presidente dell’Associazione “Sicilia Turismo per Tutti” – le spiagge dovranno essere dotate non solo dei necessari servizi per le persone con disabilità motoria (scivoli all’ingresso, servizi igienici e docce dedicati, ecc.), ma dovranno possedere anche una serie di altri strumenti che possono renderle davvero alla portata di tutti.

Devono permettere alle persone con difficoltà motorie di entrare in acqua e di muoversi nel bagnasciuga. Con l’auspicio che nelle varie strutture balneari verranno installate, se non ci sono già, delle pedane tattili, che permetteranno alle persone cieche di orientarsi in autonomia negli spazi e fruire di tutti i servizi, e degli ausili visivi per le persone sorde».

Queste le spiagge accessibili di Messina:

Spiaggia libera, Roccalumera

Lido “Sea’s Sport”, Messina

Lido Acquascivoli Tobogan (gratis per persone con disabilità), Giardini Naxos

Spiaggia di S. Alessio

Lido Sayonara Beach, Giardini Naxos

Spiaggia: progetto Mare Senza Barriere, Santa Teresa Riva – S. Alessio

Lido Horcynus Orca, Messina

Spiaggia di Santa Margherita

Lido Azzurro, Giardini Naxos

Spiaggia comunale, Oliveri

Lido Baiodéra, Oliveri

Lido “Le Ancore”, Oliveri

Lido La Spiaggetta, Messina

Lido La Romantica, Giardini Naxos

Oasi Azzurra Village, San Saba

Lido Playa “SoleLuna”, Mazzeo

Lido Lime, Santa Teresa Riva

Spiaggia libera “Orizzonti Liberi”, Spinesante

Spiaggia “San Saba Beach”, San Saba

Spiaggia libera, Mazzeo

Spiaggia No Limits, Capo d’Orlando

Spiaggia libera di San Pancrazio, Giardini Naxos

Lido Blue Sea, Letojanni

Lido Recanati Beach, Giardini Naxos

Qui la mappa.

