I mari più belli e puliti d’Italia? Due sono in Sicilia: le “5 vele” di Touring Club e Legambiente

Quali sono i mari più belli e più puliti d’Italia?Touring Club e Legambiente hanno stilato una sorta di classifica premiando 18 località lungo tutta la penisola attraverso l’assegnazione delle 5 vele. Due sono in Sicilia (una in provincia di Messina). Vediamo quali sono, perché e la graduatoria completa.

La guida turistica Touring Club e l’associazione ambientalista Legambiente assegnano le “vele” – da 1 a 5 – ai Comuni più meritevoli sulla base della condizione delle spiagge, della pulizia del mare e dei servizi offerti a cittadini e turisti. La classifica che ne viene fuori mette insieme, quindi, una serie di elementi dà il punteggio massimo a quelle amministrazioni che sono riuscite a coniugare, nella cura delle proprie coste, la tutela dell’ambiente e servizi per la cittadinanza.

Nel 2022 sono 18 i comprensori turistici ad ottenere le 5 vele: 6 sono in Sardegna, 3 in Toscana, 3 in Puglia, 2 in Campania, 2 in Sicilia, 1 in Liguria, 1 in Basilicata. In particolare, per quel che riguarda la Trinacria, troviamo sul podio Pantelleria e l’Isola di Salina (Isole Eolie, in provincia di Messina). Ecco quali sono:

Liguria: Cinque Terre (Vernazza, Riomaggiore, Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia)

Toscana: Costa d’Argento e Isola del Giglio (Isola del Giglio, Capalbio, Orbetello, Magliano in

Toscana, Monte Argentario, in provincia di Grosseto)

Toscana: Isola di Capraia

Toscana: Maremma Toscana. (Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica, in provincia di Grosseto)

Campania: Costa del Mito (San Giovanni a Piro, Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta, con AMP Costa degli Infreschi e Masseta, in provincia di Salerno)

Campania: Cilento Antico (Pollica-Acciaroli e Pioppi, Castellabate, San Mauro del Cilento e Montecorice, in provincia di Salerno)

Puglia: Isole Tremiti

Puglia: Alto Salento Adriatico (Melendugno, Otranto e Vernole, in provincia di Lecce)

Puglia: Alto Salento Jonico (Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo, Racale, in provincia di Lecce)

Basilicata: Costa di Maratea

Sicilia: Isola di Salina

Sicilia: Isola di Pantelleria

Sardegna: Golfo di Oristano (Cabras, in provincia di Oristano)

Sardegna: Baronia di Posada e Parco di Tepilora (Posada e Siniscola, in provincia di Nuoro)

Sardegna: Planargia (Bosa, sulla costa occidentale sarda, provincia di Oristano)

Sardegna: Gallura Costiera con AMP Capo Testa (Santa Teresa Gallura, Palau e Arzachena, in provincia di Sassari)

Sardegna: Litorale di Chia. Nella Sardegna meridionale, con il Comune di Domus de Maria.

Sardegna: Litorale di Baunei. Sulla costa orientale sarda.

I mari più belli della Sicilia, secondo Legambiente e Touring Club

Come abbiamo detto, i punteggi di Legambiente e Touring Club vanno da 1 vela a 5 vele. Vediamo, partendo dalle spiagge premiate con 5 vele, quali sono quelle che hanno avuto dei riconoscimenti in Sicilia:

5 vele – ISOLA DI PANTELLERIA (Tp)

5 vele – ISOLA DI SALINA – Santa Marina Salina, Malfa e Leni (Me)

4 vele – LITORALE NORD TRAPANESE – San Vito lo Capo, Custonaci ed Erice (Tp)

4 vele – GOLFO DI NOTO – Noto e Portopalo di Capo Passero (Sr)

3 vele – Isole Pelagie – Lampedusa e Linosa (Me)

3 vele – Isole Egadi

3 vele – Ustica (Pa)

3 vele – Lipari (Me)

3 vele – Costa agrigentina – Menfi, Realmonte, Sciacca e Siculiana (Ag)

3 vele – Litorale Trapanese Sud – Mazara del Vallo, Campobello di Mazara del Vallo, Marsala e Selinunte (Tp)

2 vele – Costa di Cefalù – Cefalù e Pollina (Pa)

2 vele – Golfo di Castellammare – Castellammare del Golfo e Balestrate (Pa)

2 vele – Costa dei Nebrodi, Brolo, Capo d’Orlando, Gioiosa Marea, Patti, Sant’Agata Militello, Piraino (Me)

1 vela – Costa Iblea – Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo (Rg)

1 vela – Costa orientale palermitana – Cinisi e Isola delle Femmine (Pa)

1 vela – Costa ionica siciliana – Taormina e Acireale (Ct e Me)

Maggiori informazioni e dettagli a questo link.

