CESV Messina: si aprono le candidature per il Premio EsserCi 2026

Anche per il 2026 torna il Premio EsserCi nell’ambito di EsserCi Festival di Messina, pensato per far conoscere e riconoscere il mondo non profit che opera nella comunità di Messina e provincia.

Il Premio giunge alla terza edizione e rappresenterà un’occasione per promuovere la conoscenza di quei progetti che hanno offerto soluzioni innovative e risposte concrete alle esigenze e alle trasformazione della società e, per questo, sono capaci di generare cambiamento.

Le categorie del Premio EsserCi 2026 di Messina

Si possono già presentare le candidature sul portare dedicato al Premio EsserCi dell’EsserCi Festival di Messina: https://premioesserci.cesvmessina.org/. La presentazione delle candidature si chiuderà martedì 3 novembre.

Anche per l’edizione del 2026, il Premio EsserCi prevede sette categorie:

Salute e Ricerca : iniziative volte a migliorare il benessere fisico e mentale delle persone o che promuovono la ricerca scientifica;

: iniziative volte a migliorare il benessere fisico e mentale delle persone o che promuovono la ricerca scientifica; Arte, Cultura e Spettacolo : iniziative che stimolano la creatività, la partecipazione culturale e la promozione del patrimonio artistico;

: iniziative che stimolano la creatività, la partecipazione culturale e la promozione del patrimonio artistico; Diritti e Inclusione : iniziative promuovono i diritti umani, l’inclusione sociale e l’uguaglianza.

: iniziative promuovono i diritti umani, l’inclusione sociale e l’uguaglianza. Giovani e Futuro : iniziative rivolte a supportare i giovani, il loro attivismo civico, la loro formazione, occupabilità e protagonismo;

: iniziative rivolte a supportare i giovani, il loro attivismo civico, la loro formazione, occupabilità e protagonismo; Ambiente e Natura : iniziative che si concentrano sulla tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità;

: iniziative che si concentrano sulla tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità; Sport e Benessere : iniziative che incoraggiano la pratica sportiva e stili di vita salutari;

: iniziative che incoraggiano la pratica sportiva e stili di vita salutari; Invecchiamento Attivo / Solidarietà Intergenerazionale: iniziative che promuovono il dialogo e la collaborazione tra generazioni, o che migliorano la qualità della vita degli anziani.

Come votare

Si potrà votare online a partire da lunedì 9 novembre fino a lunedì 23 novembre. Possono votare tutti coloro che si registreranno alla piattaforma dedicata. Ciascuna persona registrata potrà votare un progetto per ogni categoria in concorso e quindi esprimere un totale di 7 voti, una per ciascuna categoria.

I vincitori saranno determinati in base al numero di voti ricevuti per ciascuna categoria e verranno annunciati e premiati nel corso di un evento dedicato, all’interno di EsserCi Festival, il 6 dicembre 2026.

I progetti premiati riceveranno un riconoscimento ufficiale dal CESV Messina ETS e saranno promossi attraverso i canali di comunicazione dell’ente.

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