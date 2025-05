CESV Messina. Bando Semi di Bene: 40mila euro per progetti del terzo settore

Dopo la firma dell’accordo tra UniCredit e CSVnet – l’associazione nazionale che rappresenta i 49 Centri di Servizio per il Volontariato italiani – avvenuta lo scorso aprile, prende ora il via la fase attuativa con la realizzazione di progetti sperimentali in dieci regioni italiane. Per quanto riguarda la Sicilia, è stata scelta la Città Metropolitana di Messina, dove l’accordo sarà messo in pratica in collaborazione con il CESV Messina e si chiama Semi di Bene.

Il presidente CESV Santi Mondello ha dichiarato: «grazie a questo accordo, il Centro di servizio per il volontariato di Messina è in grado di offrire strumenti finanziari, opportunità di formazione e supporti operativi al volontariato e al mondo non profit».

Quattro progetti del terzo settore

Nell’ambito del progetto, il bando “Semi di Bene” mette a disposizione 40.000 euro per sostenere quattro progetti proposti da enti del terzo settore (escluse imprese e cooperative sociali) attivi in ambito volontaristico. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la sostenibilità e la crescita delle organizzazioni, incentivando attività ad alto impatto sociale e territoriale.

Savatore Malandrino, Regionale Manager Sicilia di UniCredit ha sottolineato: «l’iniziativa in collaborazione con il CESV Messina mira a valorizzare e premiare il volontariato come motore e agente di cambiamento positivo per il territorio. Supportiamo la crescita delle organizzazioni del Terzo Settore, anche mettendo a disposizione la nostra piattaforma per la raccolta fondi e offrendo contributi a fondo perduto per specifici progetti sociali. Proprio questa iniziativa è infatti stata sostenuta grazie al Fondo Carta Etica, attraverso cui UniCredit supporta progetti e interventi per favorire una crescita duratura, inclusiva e sostenibile del territorio nonchè lo sviluppo e il benessere delle comunità che lo abitano».

Il bando Semi di Bene Messina: di che si tratta

Gli enti interessati (ETS) potranno presentare i propri progetti entro il 15 luglio 2025, esclusivamente online tramite l’area riservata del sito CESV Messina. È necessario che l’ente sia registrato o, in alternativa, effettui la registrazione prima dell’invio.

I progetti dovranno:

valorizzare il contesto locale di riferimento;

evidenziare la gratuità e la solidarietà delle attività;

includere un coinvolgimento significativo del volontariato territoriale.

Sono previsti quattro ambiti di intervento:

promozione del volontariato giovanile e del ricambio generazionale;

contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme;

partecipazione del volontariato alla programmazione delle politiche per la salute;

valorizzazione e ripopolamento delle aree interne attraverso il terzo settore.

finanziamenti e modalità di erogazione.

Ogni proposta dovrà avere un costo minimo di almeno 10.000 euro. I progetti selezionati riceveranno un contributo base di 5.000 euro.

Inoltre, chi avvierà una campagna di crowdfunding sulla piattaforma “Il Mio Dono” (https://www.ilmiodono.it/it) e raccoglierà almeno 800 euro da un minimo di 20 donazioni online, potrà ottenere un bonus aggiuntivo di altri 5.000 euro.

Per partecipare, è obbligatorio compilare il modulo online disponibile nell’area riservata del CESV Messina, utilizzando il profilo dell’ente proponente.

Per maggiori informazioni o richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: consulenza@CESVmessina.org.

A questo link il bando Semi di Bene Messina.

(20)