Centro Polifunzionale I’m: siglate le convenzioni per dare il via alle nuove attività

In particolare l’Ufficio Migrantes attiverà uno sportello di orientamento sociale e uno sportello legale. Attiverà inoltre una scuola d’Italiano per stranieri e laboratori di attività rivolti alle seconde generazioni. La Medihospes, iscritta all’Albo Nazionale degli Enti Anti-tratta, metterà gratuitamente a disposizione del Centro figure professionali specializzate in materia di “tratta” per l’attivazione di uno sportello per la presa in carico e l’accesso alle risorse statali previste per questa vulnerabilità, particolarmente diffusa tra le cittadine extracomunitarie provenienti dagli sbarchi avvenuti negli ultimi anni presso gli approdi siciliani. Sarà anche attivato uno sportello con figure professionali specializzate nella violenza di genere ed uno per agevolare l’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati.

Associazione Progetto LaMIn porterà avanti il laboratorio di sartoria finalizzato alla valorizzazione delle competenze migranti e alla creazione di una collezione di moda che sia simbolo dell’idea di inclusione.

Anymore Onlus, con il progetto Access, attiverà diversi sportelli, in particolare legati ai diritti, alla casa e all’anti-violenza. Attiverà inoltre laboratori creativi di artigianato e interculturali e attiverà la web radio ‘Messina Border’, per un’informazione radiofonica partecipativa.