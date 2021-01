Cateno De Luca: «Le mie dimissioni da Sindaco di Messina sono pronte»

Dopo un silenzio social durato poco più di 24 ore, Cateno De Luca annuncia su Facebook: «Le mie dimissioni da Sindaco di Messina sono pronte». Lancia un “ultimatum”, «O io o La Paglia», e attacca ancora la Regione e la«classe politica locale, regionale e nazionale».

Revocata l’ordinanza del 10 gennaio 2021, il Primo Cittadino si è preso una “pausa di riflessione” a Fiumedinisi. Da fonti a lui vicine, si apprendeva già ieri che stesse valutando le proprie dimissioni. Non è la prima volta, ricordiamo. In ogni caso, oggi il Sindaco di Messina ha parlato, sempre via Facebook, e ha confermato le voci. Oggi, in diretta alle 19.00, Cateno De Luca leggerà la sua lettera di dimissioni

Dito puntato, ancora, contro il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, ma soprattutto contro il direttore generale dell’ASP di Messina. Tanto che scrive, proprio a inizio del post: «O io o La Paglia».

E poi conclude «Le mie dimissioni da Sindaco di Messina sono pronte». Quindi, cosa succederà si saprà stasera, alle 19.00, nel corso di una nuova diretta del sindaco Cateno De Luca.

