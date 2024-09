Casa Cammarata Messina: approvato il progetto che la restituirà alla città

A Messina è stato approvato il progetto esecutivo per Casa Cammarata. Il deputato pentastellato On. Antonio De Luca in questi anni ha veicolato importanti risorse economiche fondamentali per la valorizzazione di questo bene, per quasi 200 mila euro. Anche il consigliere della terza Municipalità, Alessandro Geraci ha affermato che si tratta di un simbolo di rinascita culturale, sociale e artistica della città.

Casa Cammarata Messina: un piccolo museo a cielo aperto

L’On. Antonio De Luca (M5S) ha accolto con soddisfazione la notizia dell’approvazione del progetto esecutivo di Casa Cammarata. De Luca aveva tenuto alta l’attenzione sulla riqualificazione e valorizzazione del monumento che sorge in via don Blasco, destinando risorse finanziarie dalla Regione Sicilia in favore del Comune di Messina, per circa 200 mila euro.

Il deputato messinese ha dichiarato che finalmente è stato realizzato un passo decisivo per riportare al suo antico splendore questo piccolo museo a cielo aperto. In più, ha aggiunto: «Casa Cammarata ha un valore artistico e simbolico unico per la nostra città e per la zona in cui sorge. Da anni seguo da vicino le vicende che riguardando la casa del Cavaliere Giovanni Cammarata, le istituzioni hanno quasi distrutto e abbandonato un vero tesoro».

Alessandro Geraci, consigliere della Terza Municipalità del MoVimento 5 Stelle, che per primo ha acceso i riflettori sull’importanza di salvaguardare la “casa del puparo”, ha aggiunto: «porto avanti questa battaglia dal 2018. Ritengo che Casa Cammarata possa essere simbolo della rinascita culturale, sociale e artistica della città. Se si vuole realizzare concretamente un’idea a beneficio della collettività servono fatti concreti ed un costante lavoro sul territorio». Il consigliere assicura che l’iter burocratico sarà seguito passo dopo passo.

A questo link, la storia di Casa Cammarata.

(9)