Carta o vetro? Online il calendario della raccolta differenziata di febbraio a Messina

È online il calendario della raccolta differenziata di carta e vetro a Messina del mese di febbraio 2020, suddiviso per aree. Dopo i dubbi delle prime settimane, MessinaServizi Bene Comune ha deciso di fornire un aiuto in più ai cittadini e condividere la programmazione del martedì, mese per mese.

La carta e il vetro, a Messina, si conferiscono a martedì alterni, ma la mancanza di un calendario preciso ha generato un po’ di confusione, soprattutto con l’estendersi del servizio di raccolta differenziata porta a porta a nuove aree della città dello Stretto. Per risolvere il problema alla radice, dal mese scorso (gennaio 2020) MessinaServizi Bene Comune ha pubblicato sul sito istituzionale un calendario apposito dedicato al conferimento dei due materiali.

La raccolta della carta e del vetro avverrà secondo il seguente calendario.

Il calendario Carta o Vetro della raccolta differenziata a Messina: febbraio

Area Sud

Martedì 4 Febbraio 2020

Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino;

Martedì 11 Febbraio 2020

Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 18 Febbraio 2020

Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 25 Febbraio 2020

Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

Area Nord

Martedì 4 Febbraio 2020

Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 11 Febbraio 2020

Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 18 Febbraio 2020

Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 25 Febbraio 2020

Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino.

