Raccolta differenziata. Carta o vetro? MessinaServizi scioglie i dubbi: ecco il calendario

Sin dalle prime settimane il calendario della raccolta differenziata ha generato non poca confusione a Messina dove, ogni lunedì, i cittadini si pongono sempre lo stesso dilemma: si butta il vetro o la carta? MessinaServizi Bene Comune ha deciso di correre in aiuto dei suoi utenti è ha reso disponibile il calendario dedicato a cosa butta ogni martedì per tutto il mese di gennaio 2020.

L’avvio della raccolta differenziata porta a porta nella zona Nord della città dello Stretto aveva generato il caos a causa di alcune indicazioni considerate da molti come poco chiare. La carta e il vetro, nello specifico, si conferiscono a martedì alterni ma, man mano che il servizio partiva nelle varie zone di Messina, la mancanza di indicazioni precise aveva causato parecchi disagi.

Per queste ragioni, l’Azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Messina ha deciso di correre ai ripari e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il calendario dedicato esclusivamente al conferimento della carta e del vetro. Da oggi e fino a fine gennaio, ecco quando deve essere buttato l’uno e quando l’altro.

Calendario carta e vetro della raccolta differenziata a Messina

Zona Sud

Martedì 7 Gennaio 2020

Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 14 Gennaio 2020

Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 21 Gennaio 2020

Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 28 Gennaio 2020

Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

Zona Nord

Martedì 7 Gennaio 2020

Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 14 Gennaio 2020

Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 21 Gennaio 2020

Va ritirata la CARTA e va esposto il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino.

Martedì 28 Gennaio 2020

Va ritirato il VETRO e va esposto il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino.

