Caro-voli Sicilia, Schifani: «Anche ITA Airways applicherà sconti ai siciliani»

In arrivo da dicembre 2023 gli sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia, misura voluta dalla Regione per contrastare il caro-voli. E dopo Aeroitalia, anche ITA Airways ha annunciato che aderirà all’iniziativa. A commentare, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «Un’altra bella notizia per i siciliani. Sono contento che con la compagnia di bandiera si possa finalmente costruire un dialogo approntato alla massima collaborazione con l’obiettivo di ridurre i costi dei voli, assicurando a tutti gli isolani il diritto, costituzionalmente garantito, alla mobilità».

Nei giorni scorsi la Regione Siciliana ha pubblicato il bando indirizzato alle compagnie aeree che vogliano aderire all’iniziativa lanciata contro il caro-voli che ogni anni sotto le feste, in particolare nel periodo di Natale, colpisce i fuorisede che dal resto d’Italia desiderano tornare a casa per le vacanze. Si tratta, in poche parole, di sconti del 25% sui biglietti aerei da Milano e Roma (andata e ritorno) per tutti i residenti in Sicilia. Un’agevolazione del 50% è prevista, inoltre, per alcune specifiche categorie.

Ad aderire, al momento, sembrerebbero esserci solo due compagnie, secondo quanto annunciato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: Aeroitalia e ITA Airways. Mentre la prima adesione era stata comunicata qualche giorno nel corso di un’intervista dal governatore siciliano, la seconda è arrivata nella giornata di ieri: la conferma è stata data al presidente della Regione dal neo direttore generale della compagnia di bandiera, Andrea Benassi, nel corso di un colloquio telefonico. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, ma nel ITA ha già avviato le procedure per l’adeguamento del sistema informatico per le prenotazioni.

