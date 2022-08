Capo Peloro è la spiaggia con il panorama più bello d’Italia: lo dice il National Geographic

Lo scorso 10 agosto, Julia Buckley inviata dall’Italia per National Geographic Traveller ha stilato una classifica che sta facendo impazzire molti italiani, soprattutto quelli che vivono a Messina: Capo Peloro, infatti, è la spiaggia con il panorama più bello d’Italia. «Spaccando la Sicilia dall’Italia continentale – scrive la giornalista –, lo splendido Stretto di Messina è un luogo leggendario: Omero ha ambientato qui parte dell’Odissea. All’estremità nord-orientale della Sicilia, Capo Peloro si trova nel punto in cui i mari Ionio e Tirreno vorticano l’uno nell’altro. Di fronte al paese, la spiaggia, una riserva naturale, è un’ampia e piatta distesa di sabbia, che si dispiega sotto un gigantesco traliccio elettrico, che un tempo era il più alto del mondo. I delfini si scatenano nelle acque cristalline e i pesci spada attraversano lo stretto in estate, mentre la costa calabrese si profila all’orizzonte».

La classifica delle spiagge più belle d’Italia, selezionate dal National Geographic, hanno attitudini diverse; se Messina vince, conquistando il primo posto, per il miglior panorama, quella della Baia di Riaci, in Calabria, è la migliore per fare snorkeling, o ancora quella di Cala Rossa, a Favignana, è l’ideale per i fotografi. La classifica completa delle 12 migliori spiagge italiane:

Capo Peloro (la spiaggia migliore per il panorama) Baia di Riaci, Calabria (la spiaggia migliore per lo snorkeling) Marina di Albere, Toscana (la spiaggia migliore per la natura) Pescoluse, Puglia (la spiaggia migliore per le famiglie) Cala Rossa, Favignana (la spiaggia migliore per i fotografi) Santa Maria di Castellabate, Campania (la spiaggia migliore per chi ama le tradizioni) Spiaggia dei Conigli, Lampedusa (la spiaggia migliore per la solitudine) Spiaggia delle Due Sorelle, Marche (la spiaggia migliore per l’avventura) Viareggio, Toscana (la spiaggia migliore per l’architettura) Maronti, Ischia (la spiaggia migliore per gli amanti delle terme) Punta Aderci, Abruzzo (la spiaggia migliore per le escursioni) Riccione, Emilia Romagna (la spiaggia migliore per festeggiare)

(Foto di Michela Velardi)

