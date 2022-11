La messinese Iside Bombaci in finale al Premio Mia Martini: «Fiera di rappresentare la mia città»

Anche una messinese in finale tra le nuove proposte al Premio Mia Martini: si tratta di Iside Bombaci, cantante lirica pop, classe 1991. Presenterà il brano “Gabbie di diamanti” all’evento che si svolgerà dal 24 al 26 novembre al Teatro Comunale di Cittanova.

Il Premio “Mia Martini” è una manifestazione canora nata nel 1995 a Bagnara Calabra, città natale dell’indimenticata cantante simbolo della musica italiana, per volontà del regista Nino Romeo, in memoria dell’amica appena scomparsa. Oggi è giunto alla sua 28esima edizione che si terrà, come detto, dal 24 al 26 novembre al Teatro Comunale di Cittanova. Tra i cantanti in gara, anche la messinese Iside Bombaci.

Ma chi è Iside Bombaci? Nata a Messina nel 1991, la giovane cantante ha studiato canto e pianoforte al Conservatorio “Corelli”, è laureata in Ingegneria, e ha preso parte negli anni a diversi concorsi canori e rappresentazioni liriche. Lo scorso 8 giugno ha partecipato alla fase degli “Incontri artistici” di Scalea, dove ha portato una cover del brano cult di Mina “Insieme”, che ha conquistato la giuria popolare. Superata questa prima selezione approderà al Premio “Mia Martini” nella sezione dedicata alle “nuove proposte”.

Adesso, si sta preparando alla finalissima: «Ho deciso di partecipare al Premio Mia Martini – racconta la cantante messinese, Iside Bombaci – per amore del canto e per ricordare a tutti che Messina è una fucina di talenti che hanno solo bisogno di occasioni. Sono fiera di poter rappresentare la mia città in un evento intitolato ad una voce unica e iconica della canzone italiana».

A questo link il brano “Gabbie di diamanti”, con cui Iside Bombaci gareggerà tra il 24 e il 26 novembre a Cittanova.

(5)