Campionati di Automazione Siemens 2025: al Verona Trento Majorana di Messina il primo posto regionale

L’Istituto Verona Trento Majorana di Messina conquista il primo posto regionale ai Campionati di Automazione Siemens 2025 con il progetto innovativo “Battery Swapping” dedicato alla mobilità elettrica.

Il Battery Swapping del Verona Trento

Il progetto è nato all’interno della classe 5B Automazione, durante le ore di lezione, come risposta concreta a una delle principali sfide dell’elettrico: ottimizzare autonomia e tempi di ricarica dei veicoli. L’idea introduce una soluzione alternativa agli attuali sistemi di ricarica. Questi, pur con batterie di ultima generazione, continuano a richiedere tempi lunghi. Il cuore dell’innovazione consiste nello sviluppo di un sistema automatizzato che consente la sostituzione rapida delle batterie scariche con unità già cariche. Così si ridurranno notevolmente i tempi di inattività e rendendo l’impiego delle auto elettriche più efficiente e accessibile.

Il sistema proposto prevede l’uso di una stazione di scambio intelligente, capace di identificare il veicolo, rimuovere in modo automatico la batteria esaurita e inserirne una nuova completamente carica. Questo processo avviene grazie a una rete di attuatori, sensori e controlli programmati con PLC e interfacce HMI, secondo i principi dell’automazione industriale appresi nel percorso scolastico.

Un progetto STEM

Avviato inizialmente dalla 5B Automazione, il progetto ha successivamente coinvolto anche studenti delle articolazioni Elettrotecnica ed Elettronica. Ha così permesso un approccio multidisciplinare e una collaborazione tra competenze diverse ma complementari. L’integrazione tra aree tecniche differenti ha arricchito il progetto sotto ogni aspetto, grazie anche al coordinamento dei docenti. Questi ultimi hanno unito conoscenze e metodi diversi. I professori Antonino Campisi, Valentino Messina, Orlando Miano e Fabrizio Ori Saitta hanno guidato le attività. Tra gli studenti partecipanti figurano: Andrea Sileci, Stella Perera Jayasooriya, Davide Carmine Zona, Gabriel Barbera, Giuseppe Bianco, Emanuele Baronello, Davide Consolo, Gabriele Filippo Sileci e Tommaso Alfonso Giordano.

“Battery Swapping” rappresenta un vero esempio di progetto STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Teoria e pratica si fondono con spirito innovativo e cooperativo. Il progetto si distingue come modello di didattica laboratoriale avanzata, proiettata verso la sostenibilità e i principi dell’industria 4.0. Nell’ambito della sostenibilità ambientale, gli studenti hanno anche scelto di impiegare materiali eco-compatibili nella realizzazione del prototipo.

Durante la fase di progettazione e costruzione, è stata posta grande attenzione alla cura dei dettagli: ogni elemento, sia meccanico che elettronico, è stato sviluppato con precisione per assicurare sicurezza, efficienza e durabilità del sistema.

Uno sguardo alla mobilità elettrica

Un ulteriore punto di forza del progetto è il suo impatto sull’accessibilità economica della mobilità elettrica. Il modello proposto consente agli utenti di affittare la batteria, svincolandola dall’acquisto del veicolo, con un conseguente abbattimento dei costi iniziali. Questo sistema non solo rende più conveniente l’acquisto delle auto elettriche, ma garantisce anche la disponibilità costante di batterie performanti, senza gravosi costi di sostituzione, favorendo una diffusione più ampia dei veicoli elettrici.

Un ruolo decisivo nella realizzazione del progetto è stato svolto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Simonetta Di Prima, che ha sempre sostenuto con convinzione l’innovazione e la crescita professionale di docenti e studenti. La sua costante disponibilità e il supporto offerto hanno permesso lo sviluppo di iniziative ambiziose come “Battery Swapping”.

Verona Trento Messina: non solo Battery Swapping

Il Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica e Automazione dell’Istituto Verona Trento si è già distinto in passato per progetti di grande rilievo, come MEME (Mobilità Elettrica per una Messina Ecosostenibile), incentrato sulla progettazione di un’auto elettrica, e ASTRA – Agricoltura Sostenibile nella Ecotransizione, un progetto innovativo e imprenditoriale che ha portato l’istituto alla vittoria del primo premio nazionale “IMPRENDI”. Quest’ultimo ha affrontato la tematica della sostenibilità in agricoltura, utilizzando tecnologie all’avanguardia per supportare la transizione ecologica.

Va inoltre ricordato che, già nel 2016, gli studenti degli indirizzi Elettrotecnica, Elettronica e Automazione avevano conquistato il 3° posto alla gara nazionale Siemens, ricevendo anche il prestigioso 1° Premio Siemens Diversity, a conferma della costante eccellenza dell’istituto nel campo tecnologico e ingegneristico.

