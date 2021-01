Camion rimane incastrato tra gli alberi a Messina: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Nella notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Messina sono stati impegnati prima, per circa tre ore, nella liberazione di un camion rimasto incastrato tra i rami di via Loggia dei Mercanti, e successivamente nella rimozione di un grosso albero caduto su un’auto parcheggiata.

Nottata movimentata, quindi, per gli operatori del Comando di Messina. Intorno all’1.00 di notte, i Vigili del Fuoco sono quindi intervenuti per liberare un Autoarticolato incastrato tra i rami di alcuni alberi di via Loggia dei Mercanti (la strada che dalla via Garibaldi porta verso via degli Argentieri e poi verso il Municipio o via Consolato del Mare).

Una volta risolto il problema e ripristinata la situazione lì, gli operatori hanno effettuato un secondo intervento, intorno alle 4.00. Probabilmente a causa del forte vento che nella nottata si è abbattuto su Messina, un albero è caduto su un’auto parcheggiata in strada.

Fortunatamente, in entrambi i casi non si sono registrati feriti. La squadra è intervenuta con Autopompa serbatoio, Pick-up attrezzato e con autoscala.

