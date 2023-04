Call per artisti under 35: al via le candidature per il Premio internazionale dell’A-HEAD Project

Artisti under 35 al rapporto! C’è tempo fino al 30 giugno 2023 per partecipare al Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti” promosso dalla onlus Angelo Azzurro nell’ambito dell’A-HEAD Project. Vediamo di cosa si tratta, i requisiti e come inviare la propria candidatura.

Nato nel 2017, il progetto A-HEAD di Angelo Azzurro Onlus mira a combattere lo stigma dei disturbi mentali e a promuovere un percorso conoscitivo che passi attraverso l’arte. Da anni, infatti, l’associazione lavora in questo campo, accompagnando laboratori artistici alle attività di psicoterapia più tradizionali. In questo frangente si inserisce il Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”, indirizzato ad artisti emergenti.

Il premio per gli artisti under 35: come partecipare

Il Premio si rivolge quindi ai cittadini residenti in Italia o all’estero, a partire dal 18esimo anno di età fino al compimento del 35esimo anno di età (alla data di pubblicazione del bando), senza limiti di nazionalità, sesso, etnia o religione. La giuria non prenderà in considerazione una singola opera, ma la produzione artistica degli ultimi 5 anni. È possibile inviare la propria candidatura entro la scadenza fissata alle ore 23.59 di giorno 30 giugno 2023. La partecipazione è gratuita.

Cosa si vince? Il bando prevede l’assegnazione del “Premio Giovan Battista Calapai”, avente valore netto di 1300,00 euro e comprensivo di una pubblicazione A-HEAD Edizioni e della “Menzione Speciale Theodora van Mierlo Benedetti” del valore netto di 900,00 euro e comprensiva di una pubblicazione A-HEAD Edizioni. Per questa seconda edizione è previsto anche il “Premio Piero Gagliardi” – del valore netto di 700,00 euro e comprensivo di una pubblicazione A-HEAD Edizioni – per ringraziare il curatore di A-HEAD per il lavoro svolto in questi anni.

La giuria

La Giuria è costituita da: Lorenzo Benedetti – Curatore e Storico dell’arte; Giuseppe Capparelli – Curatore e Storico dell’arte; Luca Centola – Artista; Mario De Candia – Giornalista e Curatore; Fabio De Chirico – Direttore Servizio II Arte contemporanea e Servizio V Fotografia della Direzione Generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura; Gianfranco Grosso – Artista; Francesco Nucci – Presidente Fondazione VOLUME!; Davide Sebastian – Artista; Simona Spinella – Curatrice e Storica dell’arte; Delphine Valli – Artista; e sarà coordinata da Roberta Melasecca – Architetto e Curatrice e da Stefania Calapai – Presidente Angelo Azzurro.

Le decisioni della Giuria saranno rese note l’8 settembre 2023, mentre la premiazione avverrà in luogo e data che saranno successivamente comunicati. Tutti i dettagli per la partecipazione sono disponibili all’interno del bando (disponibile a questo link). Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: premiocalapai@gmail.com – 3494945612.

(In foto l’opera di Gisella Chaudry, vincitrice nell’edizione 2022 della Menzione Speciale Theodora van Mierlo Benedetti)

