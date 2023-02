Calendario d’artista 2023: il regalo di Normanno per Messina

Da oggi a Messina è disponibile il Calendario d’artista di Normanno. È questo il progetto davvero speciale a cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi e che ci consentirà di farvi compagnia per tutto questo 2023. Curiosi di sapere cos’è e dove trovarlo? Allora mettetevi comodi, che inizia il racconto.

Tutto è cominciato nel mese di novembre 2022 quando, per lo speciale Natale, abbiamo chiesto a 4 artisti di Messina di realizzare una versione originale e inedita dei 12 segni zodiacali. Così Vittorio Barbera, Martina Camano, Varvara Izotova e NessunNettuno hanno realizzato 12 illustrazioni davvero bellissime che sono ancora disponibili sul nostro sito e pronte per essere scaricate e utilizzate come sfondo dello smartphone.

Se siete Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone o Vergine, trovate le illustrazioni a questo link.

Se, invece, il vostro segno zodiacale è Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario o Pesci, troverete la vostra illustrazione cliccando qui.

Ecco a voi il Calendario d’artista

Abbiamo deciso, però, di fare di più. Farvi un regalo tangibile, per trascorrere insieme questo 2023. Da qui l’idea di creare un calendario, il Calendario d’artista di Normanno. Perfetto per essere posizionato sulla scrivania di casa o in ufficio. Ogni mese è dedicato ad un segno zodiacale con la relativa illustrazione di uno dei 4 artisti che, con l’occasione, ringraziamo ancora per aver reso tutto questo possibile. Sul retro, in più, la stessa l’illustrazione è pronta per essere ritagliata ed incorniciata, come ogni opera d’arte merita.

Dove trovarlo

Il Calendario d’artista è GRATUITO. Un’edizione limitata che abbiamo distribuito in giro per la città di Messina. Volete sapere dove andare subito a prenderne una copia? Ecco l’elenco delle attività commerciali in cui potete trovarlo.

Libreria La Gilda dei Narratori (Via E. L. Pellegrino, 23);

Mondadori Bookstore (Via Consolato del Mare, 35);

Libreria La Feltrinelli (Via Ghibellina, 32);

Colapesce – Libri, gusti, idee (Via Mario Giurba, 8);

Ristorante Urban Lescà (Via Ghibellina, 95);

Beer Bang (Via della Zecca, 13);

Cinema Iris (Via Consolare Pompea, 240);

Irish Pub (Via Consolare Pompea, 244).

Prendetene una copia, scattate una foto e taggateci su Facebook e Instagram. Non vediamo l’ora di vedervi con il nostro calendario!

