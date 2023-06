Calcio, l’ACR Messina iscritto (in extremis) alla Serie C

Pietro Sciotto ha iscritto l’ACR Messina in Serie C. Dopo giorni di attesa, all’ultimo momento utile per l’iscrizione, il presidente del club messinese ha formalizzato l’iscrizione al campionato di Lega pro, ma il futuro della squadra di calcio cittadina resta ancora incerto.

Nei giorni scorsi, infatti, il presidente dell’ACR Messina, Pietro Sciotto, aveva annunciato l’intenzione di lasciare la Società, ma sulle trattative per la vendita non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. L’ultima riguardava alcuni contatti presi con Fabrizio Mannino, ma in una nota del 15 giugno, la Società faceva sapere che: «Dopo l’ulteriore contatto avvenuto ieri, il signor Mannino non ha fornito alcuna garanzia e non ha sottoscritto alcun accordo, neppure preliminare, nemmeno sulle proposte da lui formulate. Pertanto, la trattativa può considerarsi chiusa. Il presidente del Messina Pietro Sciotto, come affermato ripetutamente da tempo, e da ultimo lo scorso 24 maggio, con grande rammarico e dolore, non iscriverà la squadra al prossimo campionato». Su quest’ultimo punto, però, sembrerebbe esserci stato un ripensamento concretizzatosi appunto con l’iscrizione dell’ACR Messina alla Serie C arrivata praticamente sul gong.

(83)