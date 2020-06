Bus Shuttle notturno e navetta per il Torri Morandi: ATM Messina è pronta per l’estate

ATM Messina è pronta per l’estate: ripartono il Bus Shuttle notturno e la navetta per il parcheggio Torri Morandi che consentirà a chi va al mare nella zona di Torre Faro di lasciare la macchina e arrivare in spiaggia in pochi minuti.

Si potenziano, quindi, a partire da mercoledì 1 luglio, i servizi offerti da ATM Messina che mette in campo cinque bus per la linea Shuttle e estende la linea 38 (Torri Morandi), attualmente attiva solo nel weekend, a tutta la settimana. La decisione è stata presa in vista dell’aumento di utenza che viaggia verso la riviera Nord della città in concomitanza con la stagione estiva e mira, tra le altre cose, a incentivare l’uso del mezzo pubblico da parte dei giovani, specialmente nelle ore serali.

Bus Shuttle notturno di ATM Messina spa

Da mercoledì 1 luglio sarà nuovamente attivo il Bus Shuttle notturno di ATM Messina spa che collega Giampilieri a Torre Faro. Il servizio sarà effettuato tramite quattro bus dal lunedì al giovedì e cinque dal venerdì alla domenica.

dal lunedì al giovedì passerà ogni 40 minuti;

passerà ogni 40 minuti; dal venerdì alla domenica passerà ogni 20 minuti nelle fasce orarie a più alto flusso di utenza.

Navetta per il parcheggio Torri Morandi

Sempre da mercoledì 1 luglio, la linea bus 38 – vale a dire la navetta per il parcheggio Torri Morandi – sarà attiva non più soltanto il sabato e la domenica, ma per tutta la settimana.

Orari e percorsi dei bus ATM

Maggiori informazioni sui percorsi e gli orari dei bus sono disponibili sul sito internet della nuova ATM Messina Spa.

(Foto in copertina di repertorio)

(21)