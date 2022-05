Buoni spesa per le famiglie di Messina in difficoltà economica: chi può richiederli e come

È ufficiale: il Comune di Messina apre le domande per i buoni spesa (o voucher) destinati alle famiglie residenti nella città dello Stretto che si trovino in stato di difficoltà economica a causa dell’epidemia covid-19. A finanziarli, una donazione da parte della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Vediamo chi può richiederli, come e come sarà possibile spenderli.

A Messina tornano i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità. Potranno ottenerli i nuclei familiari (anche composti da una sola persona) che si trovino in condizione di difficoltà economica. Attraverso i voucher sarà possibile comprare prodotti alimentari, farmaci, prodotti per l’igiene personale; ma non prodotti di bellezza, alcolici, arredi e corredi per la casa (come per esempio le stoviglie che si trovano al supermercato).

Vediamo a quanto ammontano i buoni spesa, quali sono i requisiti per ottenerli a Messina e i tempi per fare domanda.

A quanto ammontano i buoni spesa

Il buono spesa (o voucher) per singolo nucleo familiare ha un valore unitario mensile massimo di:

150 euro per un nucleo composto da una sola persona;

200 euro per un nucleo composto da due persone;

250 euro per un nucleo composto da tre persone;

300 euro per un nucleo composto da quattro persone;

350 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.

Requisiti: chi può fare domanda per i voucher a Messina

I buoni spesa saranno corrisposti, fino ad esaurimento del fondo, alle famiglie che abbiano i seguenti requisiti:

essere residente e/o domiciliato nel Comune di Messina;

nel Comune di Messina; essere titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o di aver inoltrato richiesta di rinnovo;

avere un valore di ISEE ordinario in corso di validità o di ISEE corrente di importo inferiore o uguale a 6.000 euro ;

ordinario in corso di validità o di ISEE corrente di importo inferiore o uguale a ; avere un reddito mensile complessivo inferiore o uguale a 600,00 euro, a qualunque titolo percepito (reddito da lavoro, da pensione, da sostegni pubblici, ecc).

Come fare domanda per i buoni spesa a Messina

La domanda per i buoni spesa deve essere presentata tra il 12 e il 19 maggio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso il Centro “Mai più ultimi” – Palazzo Satellite, sito in Messina, Piazza della Repubblica.

L’istanza dovrà essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o da uno dei componenti il nucleo familiare, con i seguenti documenti allegati:

fotocopia di un documento di identità e tessera sanitaria in corso di validità del dichiarante;

copia del documento ISEE in corso di validità;

chi non possiede uno o più requisiti richiesti, deve allegare documentazione rilasciata o validata dal servizio sociale professionale.

Maggiori informazioni sui buoni spesa sono disponibili a questo link, sul sito del Comune di Messina.

