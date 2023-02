Brand “Messina, Città di Antonello”: un concorso di idee per creare il logo. Il progetto

Promuovere la città dello Stretto attraverso una delle sue personalità più illustri: il pittore del ‘400, Antonello da Messina. Questo l’obiettivo della Giunta Basile che, in quest’ottica, intende lanciare il brand “Messina, Città di Antonello”, con tanto di logo da scegliere tramite concorso di idee.

Lo scorso 31 gennaio vi abbiamo parlato del progetto per la creazione di una Casa Museo dedicata ad Antonello da Messina, lanciato inizialmente dall’Amministrazione De Luca e ora aggiornato dalla Giunta Basile. L’obiettivo è quello di promuovere la città dello Stretto valorizzandone il patrimonio artistico, storico e culturale. In questa stessa ottica e nell’ambito di questo stesso progetto si muove la delibera di Giunta n° 50 del 3 febbraio 2023, con cui si mettono le basi per la nascita di un brand “Messina, Città di Antonello”.

«L’Assessorato alla Cultura e al Turismo – si legge nel documento – , sin dalla scorsa legislatura, ha predisposto un progetto di attuazione del Brand “Messina, Città di Antonello” incentrato sulla figura di Antonello da Messina e della sua arte, mediante la creazione di un luogo identitario chiamato “Museo Antonelliano – Casa Museo di Antonello”, un museo virtuale e interattivo, finalizzato all’utilizzo di risorse e tecnologie ICT, consistenti nell’utilizzo di processi innovativi e avanzati nel campo della musealizzazione, della realtà aumentata e immersiva, che consenta di raccontare l’Artista, di catalizzare a Messina grandi flussi turistici, di collegarlo ai grandi Musei che custodiscono le sue Opere e dal quale si possano diramare percorsi cittadini che mettano in Rete luoghi significativi legati ad Antonello e riprodotti nei suoi capolavori (il Museo regionale, la Tomba di Antonello, la Chiesa di S. Francesco all’Immacolata, il Porto, le Colline di Camaro, il Monastero di Montevergine …. )».

Tra le varie iniziative l’Amministrazione ha quindi pensato alla creazione di un marchio/logo “Messina, Città di Antonello”, attraverso un concorso di idee a premi che coinvolga artisti e grafici della città. A questo si accompagneranno, nel piani della Giunta, la realizzazione di pagine social e di un sito web, segnaletica di percorsi e luoghi significativi, una brochure e materiale divulgativo, attivazione di rapporti e protocolli d’intesa con i Musei nazionali e internazionali che conservano le opere di Antonello da Messina, convenzioni con Associazioni, Fondazioni, Collezionisti, Storici dell’Arte, Gallerie d’Arte, realizzazione di Mostre e Convegni di Studio, che catalizzino su Messina studiosi, critici d’arte, turisti e artisti di Arte Contemporane. La somma messa a disposizione per il pagamento della registrazione del crand “Messina, Città di Antonello” e la premiazione del logo vincitore è di 1.000 euro.

La delibera – disponibile a questo link – adesso dovrà passare dalla Commissione competente e poi dal Consiglio Comunale.

