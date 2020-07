Bonus Vacanze 2020: la lista di tutte le strutture aderenti in Sicilia

Arriva la lista delle strutture alberghiere in Sicilia aderenti al Bonus Vacanze 2020. Scatta ufficialmente il Bonus Vacanze, incentivo – tra quelli previsti dal Decreto Rilancio – per consentire alle famiglie di trascorrere un paio di giorni fuori e permette alle strutture alberghiere di rifarsi del tempo perduto durante la quarantena.

Il Bonus Vacanze prevede un importo variabile tra i 150 e i 500 euro ed è destinato ai nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 40mila euro. È possibile soggiornare in hotel, agriturismi o qualsiasi altra struttura che abbia aderito all’iniziativa. In Sicilia sono solo 55 le attività ricettive che hanno aderito al Bonus Vacanze e in cui sarà possibile alloggiare utilizzando l’incentivo statale.

Gli alberghi in Sicilia del Bonus Vacanze 2020

Chi avesse intenzione di usufruire – fino a dicembre – del Bonus Vacanze e trascorrere le ferie in Sicilia, potrà scegliere 55 strutture (pochissime rispetto alle oltre 6.750 strutture ricettive – dato del 2017 – sparse su tutto il territorio isolano) che hanno aderito alla misura economica dedicata al turismo. A Messina e provincia, sono solo 10 gli alberghi che al momento parteciperanno al Bonus Vacanze.

Le strutture aderenti al Bonus Vacanze 2020 in Sicilia:

Lilybeo Village a Marsala (TP)

Albatros Beach Hotel a Letojanni (ME)

Hotel Ariston a Ustica (PA)

Atlantis Palace Hotel a Mascali (CT)

Agriturismo Fattoria Spezia a Buseto Palizzolo (TP)

Agriturismo Passo dei Briganti a Villaseta Agrigento (AG)

Albergo Athenaeum a Palermo

Antica Badia Relais Hotel a Ragusa

Artemisia Resort a Puntarazzi (RG)

B&B Eraclea presso Villaggio Mosè (AG)

Borgo Giallonardo presso Contrada Giallonardo Realmonte (AG)

Capo dei Greci Hotel Resort & SPA a Sant’Alessio Siculo (ME)

Cave Bianche Hotel presso Favignana (TP)

Centrale Europa a Catania

Crystal Hotel a Trapani

Hotel Centrum a Catania

D’Angelo Palace Hotel presso Mazara del Vallo (TP)

Hotel Del Centro a Palermo

Agriturismo Due Ganee presso Agrigento

Albergo Eliseo presso Giardini Naxos (ME)

Galea Farm House presso Provinciale Riposto (CT)

Albergo Giardini sul MARE a Lipari (ME)

B & B Garibaldi Relais a Sciacca (AG)

Grand Hotel Wagner a Palermo

Hotel Il Gabbiano Beach presso 4 Terme Vigliatore (ME)

Hotel Mediterraneo presso San Vito Lo Capo (TP)

Hotel Riva del Sole presso Cefalù (PA)

Hotel Santa Caterina ad Acireale (CT)

Hotel Villa Sonia presso Castelmola (ME)

I Dammusi di Borgo Calacreta a Lampedusa (AG)

Hotel Il Conte dell’Etna presso Belpasso (CT)

Hotel Libertà presso Palermo

Locanda Trieste a Catania

Hotel La Battigia presso Alcamo Marina (TP)

Hotel La Rosa sul Mare a Siracusa

La Terra dei Sogni Hotel & Farm House presso Fiumefreddo di Sicilia (CT)

Hotel Medusa Lampedusa e Linosa (AG)

Hotel Mercure a Palermo

Hotel O’ Scià a Lampedusa e Linosa (AG)

Park Hotel Capomulini ad Acireale (CT)

Hotel Poseidon a Lipari (ME)

Hotel Principe di Villafranca a Palermo

Relais Parco Cavalogna presso Donnafugata (RG)

Hotel Sabbie d’oro presso Giardini Naxos (ME)

Hotel Sant’Elia a Messina

Hotel Stella d’Italia a Marsala (TP)

Albergo Sait presso Terme Vigliatore (ME)

Azienda turistica rurale Torre Tabia a Ragana Sciacca (AG)

Terra dei limoni presso Contrada da Falconara Noto Marina (SR)

Hotel Vello D’Oro a Taormina (ME)

Hotel Villa del Bosco a Catania

Hotel Villa Romeo a Catania

Villa Trigona a Bauccio Piazza Armerina (EN)

Villaggio Kameni presso Contrada Cameni Superiore Ribera (AG)

Zaiera Resort presso Contrada Zaiera, Solarino (SR)

Tutte le informazioni su come ottenere il Bonus Vacanze 2020 sono disponibili a questo link.

(92)