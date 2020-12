Bonus Imprese Messina. Al via la presentazione delle domande per la Pmi Card

Al via la presentazione delle domande per ottenere il bonus destinato alle imprese di Messina colpite dalla crisi causata dal coronavirus.

Dalle ore 9 di oggi, sabato 19 e sino alle 12.59 di lunedì 28, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare la richiesta per la Pmi Card.

Come richiedere il Bonus Imprese Messina

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente registrandosi al link pmicard.comune.messina.it. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Messina, è finanziata attraverso il Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020, Ambito I, progetto MEI.3.1.c.

Per l’Avviso è stato manifestato enorme interesse; significative, in questo senso, le indicazioni pervenute dalle associazioni di categoria e le numerose FAQ ricevute già prima dell’apertura, pertanto – come si ricorderà – al fine di interpretare univocamente i requisiti di accesso, i codici Ateco dei beneficiari e la modalità di erogazione del contributo si è reso necessario apporre delle parziali modifiche all’Avviso. Da qui il rinvio dell’inizio della presentazione delle domande, inizialmente fissato per mercoledì 16 dicembre.

Il bonus imprese Messina sarà erogato a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal bando e sarà calcolato in funzione del numero delle domande ritenute ammissibili per un importo massimo di 3mila euro.

Per informazioni è disponibile il personale dell’assistenza al recapito 090-2144613, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 tutti i giorni, tranne la domenica.

