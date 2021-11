Bonus bollette 2021 per acqua, elettricità e gas: a chi spetta e come funziona

Dopo il rincaro di luce e gas, il governo ha deciso di potenziare le misure di sostegno per sostenere i costi dell’energia: con il bonus bollette 2021, gli aumenti pesano di meno sui cittadini in condizioni di difficoltà economica e gli aventi diritto non devono neppure presentare la richiesta. Ecco a chi spetta, quali sono i limiti ISEE e come funziona.

Bonus bollette 2021: i requisiti per averlo

Il Decreto energia dello scorso settembre ha confermato il finanziamento del bonus bollette. I destinatari di questo contributo devono dimostrare di essere intestatari di un contratto di fornitura energetica per uso domestico e appartenere a una di queste tre categorie:

Famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro ;

con ; Famiglie numerose con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro ;

numerose con a carico e ; Titolari di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

Se in passato era obbligatorio presentare la richiesta, oggi per ottenere il bonus bollette non serve più recarsi presso il Comune di residenza, ma basta compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’attestazione ISEE necessaria per altre agevolazioni sociali.

Lo sconto elettrico per disagio economico per l’anno 2021 è riconosciuto agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate. Gli altri due bonus (idrico e gas) non sono cumulativi: è quindi ammessa l’erogazione di uno solo.

Bonus elettrico: gli importi minimi e massimi

A quanto ammonta il bonus elettrico? Sono tre le fasce di pagamento, a seconda della composizione del nucleo familiare per il 2021:

le famiglie da 1-2 componenti ricevono 128 euro,

componenti ricevono le famiglie da 3-4 componenti ricevono 151 euro ;

componenti ricevono ; le famiglie più numerose, con oltre 4 componenti, ricevono un corrispettivo di 177 euro.

Il valore è aumentato rispetto al 2020, quando il contributo minimo era di 125 euro e il massimo arrivava a 173 euro. In confronto al 2008, la somma minima è cresciuta di più del 100%, da 60 euro, mentre il limite era di 135 euro.

Bonus gas 2021: bollette scontate in base alle zone climatiche

Per quanto riguarda invece il bonus gas, nonostante la procedura per richiederlo sia la stessa del bonus elettrico e del bonus idrico, gli importi variano a seconda della zona climatica di appartenenza del punto di fornitura, oltre che alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas e al numero di componenti della famiglia anagrafica.

In Italia esistono 6 zone climatiche, suddivise in base ai gradi giorno, ovvero la somma della differenza tra temperatura media interna e temperatura media esterna. La Sicilia si trova prevalentemente nella zona B (Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani), tranne Ragusa (zona C), Caltanissetta (zona D) ed Enna (zona E).

Le famiglie fino a 4 componenti delle zone climatiche A e B possono usufruire fino a €67, ma ad esempio i nuclei con più di 4 persone che si trovano nella zona F viene accreditato un massimo di €245. La quantità dipende da questi due indicatori, come si può vedere nella tabella sopra realizzata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Bonus idrico 2021: come ottenerlo

Infine, il bonus idrico prevede la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua, circa 50 litri per abitante al giorno, un risparmio di 73 metri cubi di acqua all’anno per una famiglia di 4 persone.

I requisiti e i dettagli del bonus acqua vengono comunicati dal proprio gestore, che calcola i parametri della:

Tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

Tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;

Tariffa di depurazione individuata per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Secondo ARERA, il governo dovrebbe stanziare 2 miliardi e mezzo di euro per confermare il bonus bollette nel 2022.

