Bonus alle imprese di Messina: posticipato l’avvio della Pmi Card

Dovevano aprirsi oggi, mercoledì 16 dicembre, i termini per fare domanda a Messina per ottenere la Pmi Card, il bonus destinato alle piccole e medie imprese della città dello Stretto colpite dalla crisi causata dal coronavirus. L’avvio delle procedure è stato però rinviato perché il Comune deve apportare alcune modifiche al bando a seguito di domande e perplessità pervenute nei giorni scorsi.

Le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto si potranno presentare, quindi, dalle 9.00 di sabato 19 dicembre alle 12.59 di lunedì 28 dicembre attraverso la piattaforma dedicata. Cambieranno, rispetto a quanto comunicato precedentemente, alcuni punti dell’avviso. Per esempio, il bonus sarà erogato a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e sarà calcolato in base al numero delle domande pervenute (e non, evidentemente, «in ordine cronologico di ricevimento della documentazione richiesta e fino all’esaurimento delle risorse complessive a disposizione» come inizialmente previsto).

Questa la nota diramata dal Comune di Messina: «A seguito delle indicazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria e alle numerose domande ricevute che manifestano l’enorme interesse per l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, al fine di interpretare univocamente i requisiti di accesso, i codici Ateco dei beneficiari e la modalità di erogazione del contributo, si è reso necessario apporre delle parziali modifiche all’avviso e agli allegati che sono in corso di pubblicazione».

«Si chiarisce – si legge ancora nella nota – che il bonus sarà erogato a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal bando e sarà calcolato in funzione del numero delle domande ritenute ammissibili per un importo massimo di 3mila euro».

Pertanto, la data di accesso alla piattaforma è stata prorogata a partire dalle ore 9 di sabato 19 sino alle 12.59 di lunedì 28 dicembre 2020.

