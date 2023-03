Bonus affitto giovani 2023: chi può richiederlo e come

Confermato dalla Legge di bilancio il Bonus affitto giovani per il 2023. Si tratta di una detrazione Irpef, da richiedere all’Agenzia delle Entrate, indirizzata ai giovani con basso reddito, che abbiano tra i 20 e i 31 anni. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus affitto giovani 2023: cos’è

Come si diceva, il Bonus affitto 2023 prevede per i giovani che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2mila euro di detrazione.

Il Bonus è corrisposto come detrazione IRPEF.

Requisiti

Per richiedere il Bonus affitto giovani 2023 occorre possedere i seguenti requisiti:

età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti);

reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;

è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Non è possibile richiedere il contributo:

per alloggi di lusso, o che hanno valore storico o architettonico (categorie A/1, A/8 e A/9);

per alloggi di edilizia residenziale pubblica;

per alloggi a scopo turistico.

L’immobile adibito a residenza del locatario deve inoltre essere diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

Come richiederlo all’Agenzia delle Entrate

Il Bonus affitto giovani under 31 va richiesto all’Agenzia delle Entrate attraverso la dichiarazione dei redditi. Occorre fornire le seguenti informazioni e documentazioni:

i propri dati personali;

i dati riguardanti il tipo di immobile;

il contratto di affitto stipulato;

documenti che riguardanti la tipologia dell’immobile;

i documenti che accertino il reddito annuo del richiedente.

