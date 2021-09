Birra Messina omaggia la Sicilia: disponibile il nuovo set di bicchieri in edizione limitata

Birra Messina regala ai suoi consumatori un nuovo set di bicchieri realizzato da due artisti siciliani, la catanese Magda Masano ed il palermitano Tommaso Provenzano, per rendere omaggio alle bellezze, ai colori e alle tradizioni artistico-culturali dell’Isola, con una particolare attenzione all’iconografia e ai motivi tipici delle ceramiche locali.

Dopo il piatto decorato in giallo, blu e bianco, regalato ai clienti di Birra Messina tra luglio e agosto, l’Azienda dà il via ad una nuova promozione: con un acquisto di 7 euro di determinati prodotti sarà possibile ricevere in regalo un set composto da due bicchieri originali realizzati appositamente per l’occasione e ispirati all’antica arte delle ceramiche e all’artigianato dei carretti siciliani. A completare il tutto, la scatola che li contiene, ideata per richiamare il calore della Sicilia.

I due bicchieri sono stati realizzati, come si diceva, dall’artista catanese Magda Masano e dal pittore palermitano Tommaso Provenzano. La prima è ideatrice del brand Folk e di oggetti di design, complementi d’arredo e decorazioni per la casa con la pietra lavica, il marmo, l’onice. Lavora la pietra in maniera artigianale e la trasforma in collezioni pop e colorate, rivisitando anche elementi tradizionali della sua terra come le Teste di Moro. Il secondo è specializzato in pittura figurativa, nel mosaico e nel restauro. La sua passione è la decorazione pittorica dei carretti in cui il tema dominante è il duello tra cavalieri (a cavallo e a piedi) in movimento e i fondali di natura rigogliosa.

Come ricevere i due bicchieri in regalo con la Birra Messina

Per ricevere i due nuovi bicchieri occorre acquistare, entro il 31 ottobre, la Birra Messina in confezione da 3x33cl oppure la Birra Messina Cristalli di Sale da 50cl, per un valore pari ad almeno 7 euro. L’acquisto deve essere effettuato in uno dei punti vendita in cui è attiva la promozione, con uno scontrino unico.

Per richiedere il premio ci sono cinque giorni di tempo, incluso il giorno dell’acquisto. Basta collegarsi al sito dedicato all’iniziativa, registrarsi compilando un apposito modulo e caricare l’immagine della prova d’acquisto. Una volta eseguito il caricamento dello scontrino ogni partecipante dovrà, a seguito della ricezione di una e-mail di conferma, fornire un indirizzo per la spedizione del prodotto.

