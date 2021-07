“Tutta la Sicilia in un piatto”, al via il concorso di Birra Messina. Come partecipare (e cosa si vince)

Un piatto ispirato ai colori, all’arte e alla tradizione della Sicilia: è questo il premio messo in palio da Birra Messina con il concorso “Tutta la Sicilia in un piatto”. Per l’occasione sono stati realizzati in totale 200 piatti, ad opera dei ceramisti siciliani delle Ceramiche De Simone. Vediamo come funziona il concorso, in modalità “instant win”, e come partecipare.

Come partecipare al concorso di Birra Messina

Per partecipare al concorso indetto da Birra Messina nelle 9 province della Sicilia basta acquistare, nei mesi di luglio e agosto, in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa uno tra i seguenti prodotti dell’Azienda: Birra Messina 3x33cl, Birra Messina Cristalli di Sale 50cl e Birra Messina 66cl.

Il possessore dello scontrino comprovante l’acquisto dovrà inviare dalle ore 00:00 del 01 luglio 2021 alle ore 23:59 del 31 agosto 2021 un SMS – da un numero di telefono mobile non schermato– al numero 366.2093762 e digitare, separati da un asterisco, i seguenti dati: data di emissione comprovante l’acquisto dei prodotti, ora di emissione dello scontrino, numero progressivo dello stesso e spesa totale.

Automaticamente si attiverà il programma di assegnazione dei premi che individuerà il vincitore in modo del tutto casuale. Il concorrente riceverà un messaggio, sempre tramite sms, che gli notificherà l’eventuale vincita.

Il regolamento completo è disponibile sul sito di Birra Messina.

