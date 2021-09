Biglietti e abbonamenti per bus, tram e parcheggi: attivo il nuovo piano tariffario di ATM Messina

Nuovi biglietti settimanali e da 72 ore per bus e tram, prezzo ridotto per i parcheggi di interscambio “Gazzi” e “Annunziata”: sono queste alcune delle novità in casa ATM, che ha annunciato l’attivazione del nuovo piano tariffario per Messina. Soddisfatto il presidente, Giuseppe Campagna: «Grazie ai nuovi biglietti e abbonamenti previsti si ha la possibilità di risparmiare quasi il 30% rispetto alle tariffe attuali, facilitando gli utenti nelle loro attività quotidiane».

Lo avevamo anticipato qualche settimana fa. L’Azienda del trasporto pubblico locale di Messina ha redatto un nuovo piano con nuove tariffe per chi viaggia con i mezzi pubblici e parcheggia in città. In particolare, sono state previste nuove forme di abbonamento, i parcheggi “La Farina” (o “Fosso”) e “Torri Morandi” sono stati equiparati alle strisce blu della ZTL e sono stati pensati nuovi biglietti con durata diversa per andare incontro ai bisogni dei cittadini.

Nuovo piano tariffario per ATM: come cambiano i biglietti di bus, tram e parcheggi a Messina

I nuovi biglietti

ATM Messina ha attivato dei nuovi biglietti per i suoi mezzi pubblici (bus e tram) e ha rimodulato alcune vecchie formule. In particolare:

un ticket settimanale , della durata di 7 giorni, che costa 20 euro;

un biglietto da 72 ore acquistabile a 10 euro;

acquistabile a 10 euro; il ticket da 2 corse è stato modificato e consentirà due obliterazioni in una giornata da 100 minuti ciascuna. In questo modo gli utenti potranno prendere più mezzi con un unico biglietto, sia all’andata che al ritorno.

Cosa cambia per i parcheggi

Novità anche sul fronte dei parcheggi.

Nei parcheggi “La Farina” (o “Fosso”) e il “ Torri Morandi ” di Torre Faro sono ora attive le stesse regole valide per le strisce blu della Ztl di Messina. Quindi, sono in vigore: una tariffa oraria di un euro; i tagliandi mattina/pomeriggio (a 3 euro); il gratta e sosta da una giornata intera (a 5 euro).

Per i parcheggi di interscambio "Gazzi" e "Annunziata" è stata dimezzata la tariffa oraria, che adesso è da 0,50 centesimi;

e “ ” è stata dimezzata la tariffa oraria, che adesso è da ; Il parcheggio “ Zaera ” e il parcheggio “ Cavallotti ” possiedono la stessa tariffazione oraria di 1 euro e possono essere utilizzati anche con nuove tipologie di abbonamento: la tariffa per mezza giornata (ore 7-15/13-21) al prezzo di 5 euro, per l’ intera giornata (h24) a 9 euro, per tre giorni (h24) a 25 euro e settimanale (h24) a 55 euro. abbonamenti mensili per mattina (ore 7-15), pomeriggio (ore 13-21) e notturni (ore 20-8) al prezzo di 50 euro; due diverse tipologie di abbonamento annuale 7–21 e h24, rispettivamente al prezzo di 700 e 1.000 euro.

” e il parcheggio “ ” possiedono la stessa tariffazione oraria di 1 euro e possono essere utilizzati anche con nuove tipologie di

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di ATM (a questo link).

