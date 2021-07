Nuovi biglietti e abbonamenti per parcheggi, bus e tram: novità in casa ATM

La Giunta De Luca ha dato il via libera ad alcune modifiche riguardanti il tariffario di ATM: non cambiano i prezzi dei biglietti e dei parcheggi nella Ztl, ma a partire da agosto saranno introdotte nuove formule di abbonamento e nuovi ticket sia per la sosta che per bus e tram.

A proporre le modifiche, ATM Spa, con una nota inviata al Comune lo scorso 29 giugno 2021. Le variazioni, che non influiscono sulle tariffe base del trasporto pubblico locale e della sosta, sono state quindi approvate dal Dipartimento competente e proposte alla Giunta De Luca, che ha dato il suo lascia passare. Tra le novità principali, un biglietto per bus e tram della durata di 72 ore; la possibilità di usufruire dei parcheggi di interscambio a 50 centesimi l’ora, anche senza utilizzare i mezzi pubblici; l’introduzione di tariffe specifiche e di un abbonamento per il Cavallotti.

Nuovi biglietti e abbonamenti per biglietti dei bus e tram ATM e per i parcheggi a Messina

Vediamo, nel dettaglio, le modifiche previste ai biglietti bus e tram e ai ticket per parcheggiare nella Ztl di Messina, che dovrebbero entrare in vigore dal mese di agosto:

biglietto per il TPL della durata di ore 72 al prezzo di 10,00 euro;

biglietto per il TPL della durata di 7 giorni e per tutte le linee 20,00 euro;

estensione del piano tariffario della Z.T.L. al parcheggio denominato fosso;

introduzione della tariffa da 0,50 euro all’ora per i parcheggi di interscambio anche in assenza di utilizzo del TPL;

introduzione di tariffe specifiche per il parcheggio Cavallotti ed in dettaglio: per mezza giornata 5,00 euro, giornata intera 9,00 euro, tre giorni 25,00 euro, sette giorni 55,00 euro, abbonamento annuale h24 1.000,00 euro, abbonamento annuale dalle 7.00 alle 21.00 per 700,00 euro.



