Barcellona Bozzo di Gotto, ecco quando riaprirà la bretella che porta allo svincolo

Riaprirà sabato 18 dicembre la bretella della svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto chiusa a ottobre a causa di una voragine profonda circa due metri e larga altri due. A comunicarlo è il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS). Non è escluso, nel caso le condizioni meteo lo consentano, che i lavori possano essere terminati prima, rendendo il tratto stradale fruibile in anticipo sulla stima.

La chiusura risale al 21 ottobre 2021, quando una voragine si è aperta sulla bretella che dall’autostrada porta al centro abitato tramite la strada statale 113. A seguito del collasso è stato possibile rilevare anche il cedimento delle pareti della conduttura fognaria comunale che scorre nel sottosuolo. Immediato l’intervento dei tecnici del CAS, che hanno avviato subito tutti i rilievi del caso. Eseguite le prime operazioni di messa in sicurezza, Autostrade Siciliane ha avviato le attività di ripristino, affidando i lavori con procedura di somma urgenza con l’obiettivo di concluderli in tempo per le festività natalizie. Al momento, si sta lavorando per riparare i condotti sotterranei (interventi rallentati da ritardi nell’approvvigionamento degli speciali materiali edili) e con il rifacimento del tappetino stradale.

La riapertura della corsia mare-monte del raccordo autostradale che collega il casello autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto alla strada statale 113 è prevista per le 23.30 del 18 dicembre.

