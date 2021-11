Bando per gli eventi di Natale a Messina 2021: il Comune cerca proposte

Il Comune di Messina ha pubblicato un bando per la realizzazione di eventi durante il “Natale della Rinascita”, che l’Amministrazione ha presentato ai cittadini lo scorso 13 ottobre. Il Natale 2021 a Messina fa parte del piano promozionale “Messina Città della Musica e degli Eventi”, finanziato con le risorse economiche del Programma Operativo Complementare (POC) Metro Messina 2014-2020.

Le proposte di eventi natalizi quindi serviranno a promuovere lo sviluppo economico del territorio, «con particolare priorità ai villaggi, ai quartieri e alle frazioni periferiche – si legge nella nota del Comune –, attraverso il coinvolgimento del più ampio numero di operatori economici per rendere il territorio più attrattivo dal punto di vista turistico, commerciale e del marketing territoriale durante le prossime festività natalizie». La scadenza del bando è fissata al 15 novembre.

Il Natale a Messina 2021: come partecipare al bando

Il Comune di Messina sta cercando proposte per la realizzazione di eventi per il Natale 2021, nel periodo che va dall’8 dicembre al 6 gennaio 2022. Possono presentare istanza di partecipazione gli operatori privati operanti nel settore socio-culturale (enti del terzo settore, associazioni, pro loco attivi nel settore dello spettacolo, della musica, delle tradizioni popolari enti, associazioni e organismi di promozione culturale e commerciale in genere) formalmente costituiti da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando e in corso di attività. Il costo di ciascun progetto non potrà superare i 15.000 mila euro.

Le iniziative potranno svolgersi all’aperto o all’interno di chiese, edifici storici e istituzionali, teatri, cinema. Gli eventi dovranno prevedere la promozione commerciale di eccellenze enogastronomiche e/o di artigianato con l’obiettivo di fungere da attrattore per il pubblico e permettere il rilancio delle attività economiche e commerciali del territorio, attraverso un incremento di presenze sul territorio interessato che possa diventare strutturato anche dopo gli eventi per permettere ai turisti di riscoprire il territorio.

Gli eventi da proporre per il Natale 2021

Il bando pubblicato dal Comune di Messina prevedere la realizzazione di:

eventi scenici,

concerti,

musica,

animazione,

spettacoli folkloristici,

mostre d’arte,

laboratori per bambini,

mostre tematiche sul Natale,

presepi,

esposizioni,

spettacoli musicali e teatrali itineranti,

concerti musicali tematici,

dimostrazioni di antichi mestieri artigianali,

villaggi di Babbo Natale,

allestimenti e rappresentazioni evocative dell’Epifania.

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta, entro il 15 novembre prossimo, indicando nell’oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse Artigianato, Antichi mestieri e tradizioni popolari, ME I.3.1.c “il Natale della Rinascita” tramite pec all’indirizzo a:

e via e-mail a:

A questo link l’avviso completo.

A questo link il modulo per partecipare.

