Avis Messina: anche domenica 5 luglio sarà possibile donare il sangue

Che impegni avete per domani? Avis Messina rende noto che anche domenica 5 luglio sarà possibile donare il sangue. Le porte della sede di via Ghibellina n. 150 saranno aperte dalle ore 07:00 alle ore 11:00 per accogliere quanti vorranno compiere questo gesto di grande solidarietà.

«Ad attendervi, oltre al nostro staff – annuncia Avis Messina – anche un’ottima granita per darvi le giuste energie e un grande sorriso con cui affrontare l’estate. Fai un buon gesto, vieni a donare».

Durante il periodo dell’emergenza coronavirus, la città di Messina si è dimostrata molto generosa. Tanti sono stati i cittadini che nei mesi scorsi hanno continuato a donare e molti lo hanno fatto per la prima volta. Con l’arrivo dell’estate, la speranza di Avis Messina è che il numero dei donatori continui a crescere, sottolineando che anche durante i mesi estivi è possibile donare il sangue, perchè la solidarietà non va in vacanza.

