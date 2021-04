Autostrada A20: modifiche alla viabilità sulla Messina-Palermo

Continuano le prove di carico sui viadotti dell’autostrada A20 Messina-Palermo, con le conseguenti chiusure e modifiche alla viabilità. I prossimi interventi sono previsti per le giornate di oggi, giovedì 15, e domani, venerdì 16 aprile. Vediamo, nello specifico, come cambia la viabilità per gli automobilisti in viaggio da e per Messina.

A comunicarlo è il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), prosegue il programma di verifiche sul comportamento strutturale sotto carichi statici e dinamici di ponti e viadotti delle autostrade A18 e A20. Oggi e domani si opererà sul viadotto Mazzarrà dell’autostrada Messina-Palermo (km. 51,905).

Per consentire lo svolgersi delle prove di carico sul viadotto Mazzarrà in sicurezza sono state disposte le seguenti modifiche alla viabilità:

oggi, giovedì 15 aprile , dalle ore 9.00 alle ore 17.00 , sarà chiusa al transito la carreggiata di valle (in direzione Palermo), tra il km. 50,542 e il Km. 53,367, e verrà conseguentemente istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (in direzione Messina);

, , sarà chiusa al transito la carreggiata di valle (in direzione Palermo), tra il km. 50,542 e il Km. 53,367, e verrà conseguentemente istituito il doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (in direzione Messina); un tratto di quest’ultima sarà chiuso dalle 9.00 del 15 aprile alle 17.00 del 16 aprile, con il traffico deviato nella carreggiata opposta con il doppio senso di circolazione.

(53)