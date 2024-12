Autostrada A20 Messina-Palermo: chiusura di alcuni tratti su ordinanza del CAS

Autostrada chiusa su ordinanza del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane fa sapere che dalle 20 alle 24 di oggi, lunedì 2 dicembre, l’autostrada sarà chiusa ai mezzi che transito nella carreggiata di monte (direzione Messina) dal tratto di autostrada compreso tra gli svincoli di Rometta (km. 24+000) e di Villafranca (km. 20+624) dell’Autostrada A/20 Messina-Palermo con le seguenti indicazioni.

Ci sarà un’uscita obbligatoria allo svicolo di Rometta con rientro allo svincolo di Villafranca.

Inoltre, dalle ore 20 alle 24 di giovedì 5 dicembre, l’autostrada sarà chiusa ai mezzi di trasporto che transitano nella carreggiata di monte (direzione Catania). Ciò avverrà nel tratto compreso tra gli svincoli di Messina Gazzi (km. 5+100) e Messina San Filippo (km. 4+000) dell’Autostrada A20 Messina-Palermo (tangenziale di Messina). In conseguenza di ciò, i mezzi di trasporto dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Messina Gazzi con rientro allo svincolo di Messina San Filippo.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha predisposto tale provvedimento per consentire il continuo dei lavori di realizzazione degli impianti di pannelli a messaggio variabile in itinere, agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC del sistema informativo di controllo delle velocità sulle autostrade A/18 Messina – Catania e A/20 Messina – Palermo.

