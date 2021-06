Autostrada A20. Lavori allo svincolo di Rometta fino a venerdì 18: come cambia la viabilità

Si concluderanno il prossimo venerdì 18 giugno i lavori per il rifacimento dell’asfalto sullo svincolo di Rometta. A comunicarlo è il CAS che rende note le modifiche alla viabilità dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in vigore fino alla fine degli interventi. Previste chiusure sia per i veicoli diretti verso Messina, sia per quelli che viaggiano per Palermo.

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha avviato ieri, lunedì 14 giugno 2021, alle ore 9.00, i lavori di rifacimento dell’asfalto sullo svincolo di Rometta. Interessate in questi giorni le rampe di uscita dall’autostrada A20 Messina-Palermo verso Rometta, mentre dal 16 giugno si continuerà con le le rampe di entrata in autostrada, sia per i veicoli diretti verso Messina, che verso Palermo.

Vediamo, nel dettaglio, le modifiche alla viabilità disposte per l’esecuzione dei lavori allo svincolo di Rometta:

dalle ore 9.00 del 14 alle ore 24.00 del 16 giugno – chiuse al transito le rampe di uscita dall’autostrada A20 verso Rometta, sia per i veicoli provenienti da Messina, che da Palermo;

– chiuse al transito le rampe di uscita dall’autostrada A20 verso Rometta, sia per i veicoli provenienti da Messina, che da Palermo; dalle ore 9.00 del 16 sino alle ore 24.00 del 18 giugno – chiuse le rampe di entrata in autostrada, sia per i veicoli diretti verso Messina, che verso Palermo.

Previste, sempre in questi giorni (e fino all’8 luglio), nuove prove di carico su ponti e viadotti dell’autostrada A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo: tutte le informazioni utili al riguardo sono disponibili qui.

