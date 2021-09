Autostrada A20, chiuso in uscita lo svincolo di San Filippo: gli orari

Da oggi, lunedì 27 settembre, lo svincolo di San Filippo sarà chiuso in uscita dall’autostrada A20 Messina-Palermo per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione. A comunicarlo è il Servizio di Politiche Energetiche di Palazzo Zanca.

Dopo i primi interventi di manutenzione straordinaria e relamping eseguiti dal 21 al 23 settembre sulle rampe di entrata all’autostrada A20, si parte oggi con le rampe d’uscita. La chiusura dello Svincolo di San Filippo, in uscita, è in vigore da oggi, lunedì 27, al 29 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, in coincidenza con lo svolgimento dei lavori programmati dal Servizio di Politiche Energetiche del Comune di Messina.

Vista la concomitanza della chiusura con la partita di calcio Messina-Bari, che si giocherà mercoledì allo stadio “Franco Scoglio”, è prevista la riapertura al transito delle rampe dalle ore 15.00 del 29 settembre.

